Tarancón se prepara para unas fiestas que "van a más": Celtas Cortos, Marta Santos, La Pegatina y Álvaro de Luna

Tarancón ya tiene todo preparado para su Semana Grande. El Ayuntamiento de la localidad conquense ha presentado la programación de las Fiestas y Feria Nuestra Señora de Riánsares 2026, que reúne más de 120 actividades y refuerza algunas de las propuestas que se han convertido en señas de identidad de la celebración.

El programa arrancará este sábado, 29 de agosto, con el pregón y la imposición de bandas a la Corte de Honor, un acto que tendrá lugar en el Centro Escénico San Isidro y que correrá a cargo de la taranconera Conchi Zarco.

El alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, ha defendido que las fiestas "van a más" y ha llamado a vecinos y visitantes a disfrutarlas "con responsabilidad, con respeto y una diversión sana".

La evolución de la celebración se refleja también en el despliegue previsto para este año. Habrá más carpas, más carrozas, más peroles en los guisos, más torillos de fuego, más iluminación y un dispositivo de seguridad más amplio, además de una mayor programación de 'Mañaneo' y 'Tardeo'.

Grandes conciertos

La música volverá a ocupar un lugar destacado en las fiestas taranconeras. Los tradicionales conciertos solidarios contarán este año con las actuaciones de Celtas Cortos, Marta Santos, La Pegatina y Álvaro de Luna.

Como novedad, el Ayuntamiento permite adquirir un bono conjunto para los cuatro conciertos, además de las entradas individuales a través de Globalentradas.

La programación musical se completa con tributos a grupos tan conocidos como ABBA y La Raíz, junto a otras actuaciones previstas durante una celebración que busca mantener actividad todos los días y no concentrarla únicamente en los dos fines de semana.

"Las fiestas se han diseñado pensando en todos y todas, escuchando a la gente, cuidando nuestras tradiciones, y con una programación atractiva todos los días", ha explicado el concejal de Festejos, Juventud y Tradiciones, Juan Castejón.

"Detrás de nuestras fiestas están nuestras raíces, está la esencia de lo que somos", ha añadido.

Recinto ferial

El otro gran punto de encuentro será el recinto ferial, que contará con alrededor de 120 feriantes y permanecerá abierto desde el 5 hasta el 13 de septiembre.

La inauguración llegará con el tradicional concierto de encendido de luces a cargo de la Agrupación Musical Nuestra Señora de Riánsares, que este año contará con la participación de la cantante Tamara.

La programación también reservará espacio para la cultura. El Auditorio Municipal acogerá durante las fiestas las obras de teatro 'Ya me has tocado el cuento', el 10 de septiembre; 'Pero no se lo digas', el día 11; y 'El perfume del tiempo', el día 12, dentro del programa Platea del Ministerio de Cultura.

El Mercado de las Artes Luisa Sigea acogerá un espectáculo de títeres y la exposición 'Tipos taranconeros', inspirada en el arte costumbrista del pintor local Emiliano Lozano.

Amplio dispositivo de seguridad

El Ayuntamiento también ha puesto el foco en el dispositivo preparado para garantizar el desarrollo de las actividades. En él participarán Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, empleados municipales y efectivos del Parque de Bomberos, además de otros servicios y cuerpos implicados en la seguridad.

El Consistorio ha agradecido especialmente la colaboración de las empresas, asociaciones, peñas y colectivos de la ciudad, así como de la Comisión de Festejos y de los voluntarios que hacen posible el desarrollo de la Semana Grande.

El programa oficial, con más de 140 páginas, ya está disponible en los puntos habituales en su edición impresa. Por tercer año consecutivo incorpora además un detalle conmemorativo.

"El valor de sus artículos y fotografías lo convierten en una publicación muy importante, pues da cuenta de nuestra historia y es testigo de la evolución de nuestras fiestas, y de nuestra ciudad y sus gentes", ha señalado el alcalde.