La basílica de Villanueva de la Jara (Cuenca) estrena nueva iluminación gracias a Fundación Iberdrola

La Basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Villanueva de la Jara (Cuenca) ha estrenado una nueva iluminación ornamental gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Villanueva de la Jara, la Diócesis de Cuenca y la Fundación Iberdrola España.

Un acto que ha contado durante su inauguración con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín; la alcaldesa de Villanueva de la Jara, Johanna León; y Antonio Fernández Ferrero, Vicario General del Obispado de Cuenca de la Diócesis de Cuenca.

Además, estuvieron presentes el director de la Fundación, Ramón Castresana, el delegado de Iberdrola en la región, Óscar Narros, el responsable de Arte y Cultura de la Fundación Iberdrola España, Antonio Collada; el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; el diputado por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Gustavo Martínez; representantes de la Corporación municipal; el párroco de Villanueva de la Jara, Javier Luciano Cano Mujeriego; así como representantes de la Diputación de Cuenca, del estudio de arquitectura DIRDAM36 y de Varona LEDS, empresa encargada de la actuación técnica.

En esta nueva intervención, se han destacado varios aspectos como son: la búsqueda de una luz tenue y cálida que realce la arquitectura gótico-tardía del templo, enfatizando su importante obra de sillería, la decoración vegetal de la portada original de la basílica, el rosetón, así como el parteluz y una pequeña escultura de la Virgen con el Niño en una hornacina.

Para realzar todos estos elementos se han utilizado un total de 79 luminarias en todo el exterior, alcanzando una potencia instalada total de 4.478 W.

Colaboración de Iberdrola con el patrimonio

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha destacado durante la inauguración la colaboración mantenida con la Fundación Iberdrola España en la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de la región.

El presidente regional ha agradecido expresamente la implicación de la compañía y trasladó su reconocimiento al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, subrayando que "no todas las empresas reservan una parte de su presupuesto para colaborar con lo público" y que, en el caso de Iberdrola, Castilla-La Mancha puede "dar buen testimonio" de esa colaboración continuada.

"Podemos presumir de esta colaboración porque responde al interés general y porque deja una huella positiva en nuestros pueblos y ciudades", ha afirmado Page, que ha reiterado su agradecimiento a la Fundación Iberdrola España por su "cariño y reconocimiento" hacia Castilla-La Mancha.

La alcaldesa de Villanueva de la Jara, Johanna León, ha señalado que "es un día muy especial para nuestro municipio porque vemos hecho realidad un proyecto que desde el primer momento consideramos prioritario. Esta nueva iluminación no solo embellece nuestra Basílica, sino que realza uno de los grandes símbolos de Villanueva de la Jara y permite que vecinos y visitantes contemplen con una nueva mirada un patrimonio que forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro orgullo como pueblo".

La alcaldesa ha agradecido "la implicación de la Fundación Iberdrola España, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diócesis de Cuenca para hacer posible una actuación de esta envergadura".

Y ha subrayado que "cuando las instituciones trabajan de la mano, los grandes proyectos llegan también a los municipios y contribuyen a conservar, proteger y proyectar nuestro patrimonio hacia el futuro".

Antonio Fernández Ferrero, Vicario General del Obispado de Cuenca, en nombre del Sr. Obispo de Cuenca, Mons. José María Yanguas Sanz, ha manifestado durante su intervención "el agradecimiento a la Fundación Iberdrola España por embellecer y resaltar nuestra Diócesis un nuevo Monumento de titularidad eclesiástica, en este caso la Basílica de Ntra. Sra. de la Asunción en Villanueva de la Jara".

"Estas actuaciones permiten proteger el legado diocesano, poner en valor su arquitectura y potenciar el sentido espiritual y religioso para el que fueron edificadas por nuestros antepasados. Agradecemos igualmente la colaboración de todas las instituciones involucradas. Una vez más constatamos cómo la unión entre la iniciativa privada, las administraciones públicas y la Iglesia Católica da frutos muy positivos en favor de los fieles y de todos los ciudadanos que pueden disfrutar de este patrimonio excepcional", ha indicado.

Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España ha señalado que "esta nueva iluminación pone de manifiesto el compromiso de la Fundación en la conservación de nuestro patrimonio histórico y cultural, de nuestra buena sintonía con esta localidad y toda Castilla-La Mancha".

Además, ha destacado la importancia de este año, ya que se celebra el 125 aniversario de la Iberdrola, con la puesta en marcha de toda una serie de iniciativas bajo el lema 125 años luz.

125 años luz

Este acuerdo forma parte del amplio y variado programa diseñado para 2026 con motivo del 125 aniversario del nacimiento de Iberdrola, que abarca desde exposiciones de arte, festivales de música o muestras tecnológicas hasta eventos sociales.

Bajo el lema 125 años luz, la empresa pondrá en marcha iniciativas dirigidas a sus empleados, clientes, accionistas y al público en general para acercar su legado al conjunto de la sociedad y, sobre todo, trasladar su visión, sus perspectivas de futuro y su fuerte compromiso con las comunidades en las que desarrolla su actividad.

Promoción del arte y la cultura

Una de las principales áreas de actuación de la Fundación Iberdrola España, se centra en el cuidado, conservación y puesta en valor de las riquezas histórico-artísticas.

El Programa de Iluminaciones tiene como principal objetivo desarrollar intervenciones en edificios singulares para instalar o mejorar sus sistemas de iluminación interior y/o exterior con el fin de contribuir a la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico.

Desde el año 2012, el volumen de inversión destinado a dicho programa en Castilla-La Mancha asciende a 1.229.238 euros y ha supuesto la mejora de 15 elementos patrimoniales, tales como el interior de la Sinagoga Santa María La Blanca en Toledo; la Basílica Ntra. Sra. del Prado en Talavera de la Reina; la iluminación exterior de la Catedral de Sigüenza y su Plaza Mayor; la iluminación del Puente Romano en Talavera de la Reina; la iluminación de los molinos históricos de Campo de Criptana en Ciudad Real; el Puente del Henares en Guadalajara; la iluminación del Puente de San Antón en Cuenca; o la Catedral de Albacete.