Los trabajadores de la recogida selectiva de residuos en la provincia de Cuenca, en huelga indefinida desde este miércoles

Las plantillas de Urbaser en la recogida selectiva y puntos limpios de la provincia de Cuenca, la planta de transferencia de Las Pedroñeras y la RSU de Huete iniciarán este miércoles 1 de julio una huelga indefinida como medida de presión para desbloquear la negociación de su convenio colectivo.

Según ha informado CCOO, esta medida de presión busca incorporar al convenio medidas que garanticen la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años (un 13,6% según sus cálculos) e incrementos que permitan hacer frente al encarecimiento de la vida.

Este lunes, CCOO del Hábitat se ha reunido con la empresa para intentar llegar a un acuerdo, en una reunión en la que “fue imposible acercar posturas”, ha señalado el sindicato, ya que Urbaser no contempla medidas que permitan a los trabajadores "recuperar el poder adquisitivo perdido, ni da garantías de cláusulas de revisión salarial".

Para el sindicato y la representación sindical en la empresa los planteamientos de la compañía son “insultantes”.

Por ello, “si a lo largo del día de hoy no hay un acercamiento de posturas y no se puede alcanzar un acuerdo", este miércoles comenzarán una huelga indefinida para "reclamar un convenio colectivo digno", ha afirmado el delegado sindical en la empresa, José Antonio Mena.

Licitación del servicio

El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Hábitat CLM, Juan Carlos García, ha recordado que la prestación de este servicio a la empresa Urbaser se adjudicó por el valor máximo de licitación, con un incremento de 900.000 euros del contrato, después de que en un primer momento la licitación quedara desierta.

“Es impresentable que después de que se haya incrementado el contrato con esta cantidad, en una adjudicación como mínimo sorprendente a Urbaser, única empresa que se presentó y por el precio máximo de licitación, no se puedan trasladar los poco menos de 75.000 euros que pedimos para los trabajadores, que han perdido un 13,6% de poder adquisitivo. Esto y los IPCs es lo que se nos está negando. Es absolutamente insultante e indignante”, ha destacado.

Por ello, el sindicato ha emplazado a la Diputación de Cuenca, responsable subsidiaria y principal de estos servicios públicos, a que “se pongan del lado de los trabajadores que están reivindicando algo justo, y que de una vez trasladen a su adjudicataria Urbaser la necesidad de un acuerdo en los términos que plantea la parte social”.

Con motivo del inicio de la huelga, las plantillas se concentrarán este miércoles a partir de las 10:00 horas frente a la Diputación de Cuenca.