Cae en El Provencio parte del primer premio de la Lotería Nacional: el número es afortunado con 600.000 euros

Despacho en El Provencio donde se ha repartido parte del primer premio de la Lotería Nacional. LAE

Parte del número 69.497, agraciado este sábado con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, dotado con 600.000 euros al número, ha dejado fortuna en la localidad conquense de El Provencio.

En concreto, el décimo premiado se ha vendido en el despacho receptor situado en la calle Telesforo Díaz, número 1, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado oficial.

El Provencio ha sido uno de los puntos afortunados, aunque este primer premio también se ha consignado en otras nueve localidades repartidas por distintas provincias del país.

Por su parte, el segundo premio del sorteo, correspondiente al número 71.657 y dotado con 120.000 euros al número, también ha repartido suerte en el territorio nacional, ampliando la lista de agraciados de la jornada.