El Área Sanitaria de Cuenca supera por primera vez en su historia la cifra de 3.000 profesionales contratados

El Área Sanitaria de Cuenca ha superado por primera vez en su historia la cifra de 3.000 profesionales contratados, un hito que el Gobierno regional vincula directamente a la evolución del sistema sanitario provincial en la última década y a la apertura del Hospital Universitario de Cuenca.

El dato lo ha destacado el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, durante el acto de bienvenida a los 32 residentes que inician su formación en la capital conquense. Allí ha subrayado que esta cifra supone “600 profesionales más que hace diez años y 400 más que hace un año”.

Martínez Guijarro ha puesto en valor el impacto del nuevo hospital, que ha permitido la incorporación de nuevas especialidades, como la Oncología Radioterápica, en funcionamiento desde el pasado mes de marzo y que, según ha indicado, ya ha realizado 200 sesiones.

"Teníamos el compromiso de que hubiera radioterapia en las cinco provincias y esto ya es una realidad", ha señalado.

El vicepresidente primero ha añadido que el Hospital Universitario de Cuenca se está consolidando como un centro de referencia. En concreto, ha afirmado que desde su puesta en marcha "ya han sido casi 2.000 los pacientes que han venido a recibir atención" desde otras áreas sanitarias.

Nuevos residentes

Por su parte, el gerente del Área Sanitaria de Cuenca, José Antonio Ballesteros, ha explicado la evolución de la oferta formativa y asistencial en la provincia. Ha detallado que las especialidades acreditadas han pasado de diez en 2015 a 17 en la actualidad, con 20 ya concedidas por el Ministerio para 2027.

En paralelo, el número de plazas de formación ha crecido de forma notable, pasando de 22 en 2015 a los 32 residentes que comienzan este año su formación en Cuenca. En total, el área cuenta ya con 80 residentes en activo, a los que se incorporan los nuevos profesionales.

Los 32 residentes se distribuyen entre Medicina Familiar y Comunitaria, con 11 plazas MIR; distintas especialidades hospitalarias como Medicina Interna, Digestivo, Intensiva, Traumatología, Anestesiología, Análisis Clínicos, Ginecología, Radiodiagnóstico y Oftalmología; además de un FIR, un residente de Medicina del Trabajo y otro de Medicina Preventiva y Salud Pública. También se han cubierto siete plazas de Enfermería en distintas especialidades.

El acto de bienvenida se ha celebrado en los jardines de la Diputación de Cuenca y ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Darío Dolz; el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana; y la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, entre otros representantes institucionales.