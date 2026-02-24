Cuenca lanza un vídeo promocional aprovechando el eclipse del 12 de agosto: "Una impresión difícil de olvidar"

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cuenca ha lanzado un vídeo promocional bajo el título 'Cuenca, un destino que eclipsa', con el objetivo de promocionar la ciudad en un año en el que se va a convertir en uno de los puntos en los que el eclipse solar del 12 de agosto se verá en su totalidad.

La concejala de Turismo, Patrimonio Histórico y Comercio, Marta Tirado, ha afirmado que "se trata de una pieza audiovisual de alto impacto que invita a redescubrir la ciudad desde la emoción, la memoria y la experiencia compartida".

Un trabajo de poco más de un minuto y medio que "condensa la identidad de Cuenca como destino turístico único y capaz de sorprender, acoger y dejar huella".

❞𝗥𝗲𝗱𝗲𝘀𝗰𝘂𝗯𝗿𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝗺𝗼𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 𝘆 𝗹𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗮❞, 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗶́𝗱𝗲𝗼 ‘𝗖𝘂𝗲𝗻𝗰𝗮, 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗰𝗹𝗶𝗽𝘀𝗮’https://t.co/reVKoQJU1Q — Ayuntamiento de Cuenca (@aytocuenca) February 24, 2026

"El vídeo recorre la naturaleza que envuelve la ciudad, su patrimonio histórico, gastronómico y cultural y, sobre todo, sus gentes. El brindis final por Cuenca y la marcha conjunta para contemplar el eclipse simbolizan la unión entre pasado, presente y futuro, entre quienes vuelven, quienes llegan y quienes permanecen", ha expresado.

Con este lanzamiento, el Ayuntamiento busca reforzar la estrategia de promoción turística "apostando por el talento local y por un discurso que va más allá de la postal".

"Cuenca es un destino que no solo se visita, sino que se vive y que deja una impresión difícil de olvidar, como el eclipse", ha sentenciado.