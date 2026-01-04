El frío obliga a Cuenca a modificar la Recepción Real de la Cabalgata de Reyes: esta es la nueva ubicación

Los Reyes Magos junto al alcalde de Cuenca, Darío Dolz en la tradicional llegada de sus Majestades a través de la tirolina Las Hoces. Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cuenca ha modificado la ubicación de la Recepción Real de los Reyes Magos del próximo 5 de enero debido a la previsión de bajas temperaturas. En un primer momento estaba prevista en los jardines de la Diputación y finalmente se desarrollará en el Centro Cultural Aguirre.

La tradicional llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a través de la tirolina Las Hoces y la visita a las pedanías durante la mañana del lunes se encuentran en entredicho por la inestabilidad meteorológica derivada de la irrupción de la borrasca Francis en Castilla-La Mancha y gran parte de España.

Desde el consistorio conquense, señalan que "en caso de que la meteorología pudiera impedir o cambiar el desarrollo de alguno de los eventos, se comunicaría a través de las redes sociales y el canal de WhatsApp del Ayuntamiento, así como a través de los medios de comunicación".

La Cabalgata de los Reyes Magos arrancará a las 18:30 de la Plaza de la U en avda. Hermanos Becerril, siendo la Recepción Real en el Centro Cultural Aguirre.

Lo que de momento no será objeto de modificaciones es la gran Cabalgata de Reyes de Cuenca que partirá a la hora y en lugar previstos, a las 18:30 horas desde la avenida de Hermanos Becerril (a la altura de la Plaza de la U).

Desde allí continuará por las calles Fermín Caballero, Cervantes, José Cobo, Plaza de la Hispanidad y Carretería hasta llegar a la Plaza de la Constitución donde sus Majestades irán a pie hasta el Centro Cultural Aguirre. Durante todo el recorrido se repartirán unos 3.000 kilogramos de caramelos, además de regalos y sorpresas.

El cortejo estará compuesto por once carrozas que contarán con la participación de las asociaciones de vecinos de los barrios y pedanías conquenses junto a los Amigos del Carnaval de Cuenca, el Club de Patinaje Hoz del Júcar, Sambas Colgadas, Grupo Tiruraina con Gigantes y Cabezudos, charanga Los Colgaos, Acción Católica y Spirit Dance by Company.

Club Cuenca Motor 4x4 y Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades colaborarán también en el remolque de las carrozas. Por su parte, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional, Cruz Roja y operarios de los Servicios Municipales de Limpieza y de Obras velarán por el buen desarrollo del desfile.

El Ayuntamiento ha subrayado una serie de normas de convivencia durante la tarde más mágica del año: