Sorteo extraordinario del Día de la Constitución: parte del primer premio de la Lotería Nacional toca en Tarancón

La administración de loterías que ha vendido el primer premio en Tarancón (Cuenca).

Parte del primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Constitución, celebrado este sábado 6 de diciembre, que ha recaído en el número 94703 y se ha repartido parcialmente en Tarancón (Cuenca).

El primer premio está dotado con 130.000 euros al número. El premio especial de 15.000.000 ha correspondido a la fracción sexta y serie octava del 94703, pero se desconoce por el momento dónde se ha vendido.



Además de los décimos agraciados que se han vendido en Tarancón, concretamente en la administración de loterías de la avenida del Rey Juan Carlos I, el primer premio también ha sonreído a Las Palmas, El Médano (Santa Cruz de Tenerife), Torrecaballeros (Segovia), Sevilla, Valladolid y Cadrete (Zaragoza).

El segundo premio, dotado con 250.000 euros al número, ha correspondido al 67906. Los reintegros son para los números 3, 2 y 4.

Estos son los números premiados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025:

Premio especial: 94703, fracción sexta, serie octava

Primer premio: 94703



Segundo premio: 67906

Cuatro cifras: 1603, 4169, 7342, 9294, 9740

Tres cifras: 095, 124, 101, 134, 343, 401, 418, 431, 455, 491, 710, 760, 768, 870, 926

Dos cifras: 73, 13

Reintegros: 03, 02, 04.