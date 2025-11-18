Rubén, el ingeniero que planta lúpulo en un pueblo de Cuenca de 200 vecinos: "Una familia puede vivir de ello"

Collage de una foto de Rubén junto a una plantación de lúpulo y una vista aérea de Santa Cruz de Moya (Cuenca).

En Santa Cruz de Moya, un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes escondido en la Serranía Baja de Cuenca, un ingeniero agrónomo valenciano ha puesto en marcha un proyecto de emprendimiento rural que "da rentabilidad para que viva una familia de ello".

Rubén Poza Antón, licenciado en Ingeniería Agronómica por la Universitat Politècnica de València, ha protagonizado el último vídeo de 'NosVamosPalPueblo', un proyecto audiovisual dedicado a mostrar cómo es el día a día de la España vaciada y visibilizar las oportunidades que brinda.

Hace unos años Rubén y su familia decidieron dar un giro de 180 grados a su vida para dedicarse al cultivo de lúpulo (la flor que se emplea para dar aroma y amargor a la cerveza) en Orchova, una zona de antiguas fincas rurales de labor perteneciente a Santa Cruz de Moya y situada en la vega del río Arcos.

Santa Cruz de Moya. Turismo Castilla-La Mancha

El lúpulo es una flor clave en la elaboración de cerveza. Esta flor se emplea desde hace siglos para elaborar esta bebida alcohólica por su capacidad para aportar aroma y amargor. La mayoría de lúpulo nacional se cultiva en León, aunque en algunas zonas de Castilla-La Mancha se está empezando a experimentar.

Según el 'Estudio del sector del lúpulo en España' publicado por el Ministerio de Agricultura, hay unas 500 hectáreas dedicadas en todo el país, erigiéndose como un sector en expansión que representa oportunidades para la diversificación agrícola.

#santacruzdemoya #empleo #vivirenunpueblo #emprendimiento ♬ sonido original - Nosvamospalpueblo @nosvamospalpueblo.es Nos acercamos a las Rinconadas a conocer a Rubén y su proyecto de emprendimiento rural en el que trabaja con el Lupulo. Rubén nos cuenta lo que le llevo a emprender en Orchova, un rento de Santa Cruz de Moya. También nos explica cómo se procesa está flor, para la elaboración de diversos productos. Si planteas vivir y emprender en un pueblo, comenta: pueblo #lasrinconadas

"Siempre pensábamos en los veranos lo chulo que sería poder vivir en el pueblo y esta idea salió hace mucho tiempo", cuenta. Esta reflexión fue tomando forma hasta convertirse actualmente en la demostración de que se puede vivir dignamente de la agricultura.

Este ingeniero llega cada mañana a su parcela donde ha explorado durante tres años las posibilidades de germinación de la flor cervecera en este suelo montañoso. "El motor que tenemos aquí es la huerta, pero muchas están abandonadas. El lúpulo puede ser una buena oportunidad para recuperarlas", resalta.

Dada su experiencia, Rubén aclara que esta flor no es un fruto, por tanto "hay que recogerla y secarla rápidamente para que no se pudra". Mientras muestra en el vídeo cómo arranca la planta ya pelada, detalla que "primero se cosecha, luego se pela y de ahí va al horno donde se seca, pero no se tuesta".

Captura del vídeo de 'NosVamosPalPueblo'.

Una vez ha perdido la humedad, pasa al acondicionador donde se enfría y finalmente se hacen las placas. El lúpulo tiene varias particularidades que precisan de técnica e intuición. "Solo podemos hacer un cultivo al año, pero da la rentabilidad suficiente para que una familia pueda vivir de ello. Es un cultivo exigente, pero tiene futuro si se hace con cabeza", afirma.

En un contexto donde cada vez más personas abandonan los pueblos y se marchan a las grandes urbes en busca de oportunidades, la historia de este ingeniero valenciano pone en evidencia que la despoblación de las zonas rurales puede combatirse con ingenio, esfuerzo e incentivos.

"La gente se piensa que vivir en el pueblo es renunciar, pero para mí ha sido todo lo contrario. Aquí hay calidad de vida, hay tranquilidad y con proyectos como este se puede generar empleo y futuro", subraya visiblemente orgulloso.

En la misma línea, en otro vídeo de 'NosVamosPalPueblo' Ana María Castillero, alcaldesa de Huerta del Marquesado (Cuenca) expresó que "hay un gran desconocimiento respecto al hecho de que si tienes títulos educativos te tienes que ir del pueblo. Aquí hay trabajo para gente con estudios".

Estos ejemplos muestran que los pueblos pueden volver a florecer como el lúpulo de Rubén. "Al final esto va de aprovechar lo que tenemos y de no dejar morir lo que nuestros abuelos levantaron", concluye.