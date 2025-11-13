Génova respalda a la gestora del PP de Cuenca ante los alcaldes que piden un Congreso en una "dura" reunión

José Martín-Buro, presidente de la gestora del PP de Cuenca -centro- junto a los nuevos portavoz y secretario general, Raquel Olivero y Martín Lafuente.

Miembros de la Ejecutiva nacional del PP se han reunido este miércoles en Cuenca con los alcaldes y portavoces de la provincia que hace una semana pedían la convocatoria de un Congreso para designar al sustituto de Benjamín Prieto al frente de la formación en la provincia. En este encuentro, al que no han acudido representantes del partido a nivel regional, los emisarios de Génova han respaldado la gestora encabezada por José Martín-Buro y han estimado que la convocatoria de la cita congresual se decidirá desde Madrid.

Todo ello tras una "dura" reunión de más de tres horas sobre la que ha dado detalles la agencia Europa Press.

Las fuentes consultadas por esta agencia han explicado que en esta reunión, los dirigentes nacionales han aclarado que los estatutos del PP recogen la puesta en marcha de la gestora ante una situación sobrevenida como esta, la dimisión del que ha sido presidente provincial los últimos 13 años.

Pese a reconocer que en este largo encuentro se han producido momentos de especial dureza, algunos de los presentes han reconocido que las explicaciones que han obtenido por parte de la dirección nacional pueden ir en la dirección de cerrar la herida abierta el pasado 3 de octubre con la salida de Prieto.

Posturas encontradas

Esta sesión ha tenido lugar después de que hace una semana, un total de 66 alcaldes y 40 portavoces municipales del PP en Cuenca firmaran un manifiesto para pedir la convocatoria de un Congreso para elegir al sucesor del que había sido su presidente provincial hasta dos días antes.

Estos representantes circunscribían su decisión a la necesidad de "poner al afiliado como centro de nuestro partido" en la elección de candidatos de cara al calendario de elecciones locales, autonómicas y generales que se celebrarán en 2027.

Con este paso se oponían al proceso que había abierto el PP regional tras la salida de Prieto, la configuración de una gestora pilotada por el diputado regional José Martín-Buro, hombre de absoluta confianza de Paco Núñez, que permite al líder regional tomar el control de la formación.

De hecho, en su primera rueda de prensa, el dirigente interino confirmaba que su Junta Directiva iba a ser la encargada de elaborar las candidaturas de cara a los próximos procesos electorales.