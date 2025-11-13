Génova promete al PP de Cuenca un Congreso en seis meses para elegir a la nueva dirección: Madrid decidirá la fecha

La Ejecutiva nacional del Partido Popular (PP) se reunió este miércoles con los alcaldes y portavoces 'populares' de Cuenca tras la destitución de Benjamín Prieto al frente de la formación azul en la provincia conquense. Según informan a Europa Press fuentes presentes en la reunión, los altos mandos del partido mostraron su compromiso "explícito e inequívoco" de convocar un Congreso Extraordinario en seis meses para elegir a la nueva dirección del PP de Cuenca.

Todo comenzó el pasado 3 de noviembre, cuando Benjamín Prieto, senador y alcalde de Fuentelespino de Haro anunció su dimisión tras 13 años como presidente del PP provincial. Su salida pilló por sorpresa a la dirección regional que nombró inmediatamente una gestora encabezada por el diputado regional José Martín-Buro, vinculado estrechamente a Paco Núñez, presidente 'popular' en Castilla-La Mancha.

Esta decisión no gustó nada en las filas conquenses y 66 alcaldes y 40 portavoces de Cuenca firmaron el pasado 5 de noviembre un manifiesto reclamando la convocatoria de inmediato de un Congreso Extraordinario para elegir la nueva dirección política. Exigían un proceso transparente "con todas las garantías democráticas", siguiendo los estatutos nacionales.

Entre los municipios que apoyaron esta petición figuran Campillos-Paravientos, Carboneras de Guadazaón, La Cierva, Garaballa, Landete, Monteagudo de las Salinas, Narboneta, Arguisuelas, Pajarón, Salinas del Manzano, Valdemoro Sierra, Villar del Humo, Víllora, Palomares del Campo, Tresjuncos, Villaescusa de Haro, Villalgordo del Marquesado, El Herrumblar, Ledaña, Minglanilla, El Acebrón, Alcázar del Rey, Huete, Campos del Paraíso, Portalrubio de Guadamejud, Rozalén del Monte, Saceda-Trasierra, Valdecolmenas, Valle de Altomira, Vellisca, Zafra de Záncara, Casas de Fernando Alonso, Casasimarro, El Picazo, Pozoamargo, Alcohujate, Cañaveras, Gascueña, Villaconejos de Trabaque, Villar de Domingo García, La Almarcha, Altarejos, Belmontejo, Buenache de Alarcón, Honrubia, Mota de Altarejos, Piqueras del Castillo, Villarejo Periesteban, Atalaya del Cañavate, El Cañavate, La Hinojosa, Torrubia del Castillo, Buenache de la Sierra, El Provencio, San Clemente, Valdemeca, Villar del Infantado, Pineda de Cigüela, Gabaldón, Vindel, Portilla, Villalpardo, Villar de Cañas y Puebla de Almenara.

Compromiso de Génova: sin fecha concreta

En el comité de crisis que duró más de tres horas, los enviados de Génova, encabezados por el senador Ángel González, manifestaron su respaldo al nuevo equipo de José Martín-Buro y se comprometieron a celebrar el Congreso Extraordinario en los próximos seis meses, aunque no fijaron ninguna fecha alegando que será en Madrid donde se decidirá.

Las fuentes del partido calificaron el encuentro como "intenso y duro", pero también resaltan la disposición de los hombres de Génova para escuchar y "cerrar la herida abierta" tras la marcha de Prieto.

Hasta la celebración de dicho Congreso, la gestora presidida por Martín-Buro continuará confeccionando el partido en una carrera contrarreloj por las elecciones de 2027. Por su parte, Benjamín Prieto sigue vinculado a la política nacional, manteniendo su escaño en el Senado y asumiendo nuevas responsabilidades en el equipo de Miguel Tellado.