La ciudad de Cuenca acogerá la celebración institucional del Día de Castilla-La Mancha el 31 de mayo de 2026

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la ciudad de Cuenca acogerá, el 31 de mayo de 2026, la celebración institucional del próximo Día de la Región.

Durante su intervención, ha celebrado el hecho de que la localidad se encuentre inmersa en un proceso de "grandes cambios sin rupturas de ningún tipo".

Sobre el emplazamiento escogido, un lugar que toma el testigo de Albacete, ha subrayado su condición de "ciudad que nos importa a toda Castilla-La Mancha".

Una de las grandes mejoras que experimentará Cuenca en "muy pocas fechas" será la puesta en funcionamiento definitiva del nuevo hospital.

Según Page, el centro sanitario se convertirá en "una de las grandes banderas de esta ciudad", un símbolo contemporáneo y de progreso. El sanatorio recién inaugurado será uno de los "muchísimos argumentos de autoestima para no arrugarse nunca" de la sociedad local.

Además, la propuesta de la Junta de Comunidades para el antiguo hospital se estructurará alrededor de "un proyecto combinado" que aunará una reserva para el equipamiento público con la creación de viviendas.

El Gobierno regional confía en que la apuesta turística de la ciudad patrimonio se traduzca en riqueza y empleo. "Tiene que haber oportunidades de empleo también para todos los autónomos y comerciantes de la zona", ha añadido el presidente regional.

El remonte, a partir de 2026

Page ha convocado al conjunto de las administraciones públicas a pensar en los proyectos de la ciudad "de forma encadenada".

Además, ha anunciado que en enero de 2026 se "instalarán las primeras partes de la escalera mecánica" de la ciudad, una infraestructura esperada desde hace años y que emulará los dos remontes de Toledo.

Se trata de "un proyecto que se antojaba muy difícil; aunque lo más complejo ha sido enhebrarlo jurídicamente y patrimonialmente", ha concretado.