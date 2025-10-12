Así es el primer alojamiento rural 5 estrellas de Cuenca: una casa del siglo XVI con piscina termal en una cueva

El primer alojamiento rural cinco estrellas de la provincia de Cuenca ofrece una experiencia pionera en la histórica villa de Belmonte, tierra de castillos y leyendas.

Se trata de 'El Bálsamo', un hotel de lujo que se asienta sobre una casa solariega del siglo XVI que ha sido sometida a un meticuloso proceso de restauración.

Este proyecto es fruto de la visión y el esfuerzo de la familia Gómez-Fernández, que dejó Madrid en busca de la tranquilidad y de sus raíces en Belmonte. Desde la recuperación de la estructura hasta la decoración realizada con piezas únicas, ha sido un proceso de trabajo artesanal.

Una de las salas del hotel 'El Bálsamo'. Elbalsamo.com

Su nombre, un guiño al Bálsamo de Fierabrás de El Quijote, refleja la filosofía de este paraje: ofrecer un remedio para el cuerpo y el alma gracias a su piscina climatizada de agua salina ubicada en el interior de una cueva centenaria excavada a mano.

Este espacio no es solo un spa, sino un santuario donde los huéspedes disfrutarán de la más absoluta intimidad, pudiendo reservarlo para uso privado.

Esta cueva termal es uno de los aspectos que más destaca Verónica Sánchez, la influencer con más de 600.000 seguidores en Instagram @ohmamiblue sobre este hotel. "Lo mejor de todo es que si te alojas aquí, vas a poder disfrutar tú solita o con quien quieras", afirma.

Más allá de esta curiosa piscina, 'El Bálsamo' dispone de espacios para un bienestar completo. Patios a la sombra de una parra centenaria, desayunos gourmet con productos locales y una atención al detalle reseñable.

Hotel 'El Bálsamo'. Elbalsamo.com

Todos los rincones de 'El Bálsamo' siguen una línea minimalista. El patio de columnas con techo acristalado es el corazón del hotel y está decorado en tonos rosa antiguo y maderas naturales. Para las habitaciones emplean una paleta de colores suaves y detalles en fibras naturales que crean un ambiente donde lo rústico y lo moderno conviven en armonía.

A pesar de su categoría de cinco estrellas, los precios de las estancias oscilan entre los 104 y los 189 euros por noche, en caso de una habitación doble. Estas tarifas suelen incluir un desayuno continental y acceso a todas las instalaciones.

Por todo ello, este alojamiento de lujo es un refugio diferente en pleno corazón de Castilla-La Mancha que "te dejará completamente enamorada", según confiesa Verónica en su vídeo.