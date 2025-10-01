El nuevo Hospital de Cuenca incorpora 180 profesionales: "Es la primera gran oleada de contrataciones del centro"

El nuevo Hospital Universitario de Cuenca (HUCU) incorporará 180 nuevos trabajadores de todas las categorías del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), "la primera gran oleada de contrataciones" del centro.

Así lo ha anunciado este miércoles el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, que ha dado la bienvenida a estos nuevos trabajadores en lo que ha supuesto "un acto simbólico" celebrado en el hospital. Una cita que ha contado con la presencia de los 88 profesionales sanitarios y los 91 profesionales no sanitarios que han firmado su incorporación a la plantilla.

"Se trata de un hito histórico al que le seguirá otra oleada de contrataciones, hasta completar las 400 que se han estimado para el normal funcionamiento del nuevo centro hospitalario. Además, hay que sumar los 38 contratos formalizados a facultativos que también se han incorporado", ha afirmado.

Martínez Guijarro también se ha referido a otros 80 trabajadores que trabajan para las distintas empresas que dan servicios como limpieza, seguridad o mantenimiento.

Radioterapia

Por otro lado, el vicepresidente primero ha recordado que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear va a aprobar la autorización para el acelerador lineal.

"Una vez sorteado este requisito, los miembros de la empresa que lo han montado tendrán que calibrarlo para planificar la incorporación de los pacientes para prestar el servicio de radioterapia en el hospital", ha sentenciado.