El Pendón de Alfonso VIII regresa a la Catedral de Cuenca con una solemne comitiva en el Día de San Mateo

El alcalde de Cuenca ha participado en el acto. Foto: Ayuntamiento de Cuenca

Un acto muy especial. El Pendón de Alfonso VIII, símbolo de la autonomía y la conquista de Cuenca, ha regresado a la Catedral de la ciudad este domingo, en el Día de San Mateo.

La reliquia, que ha pasado la noche en el Ayuntamiento, fue portada por la concejala Soledad Blanco Real, la segunda edil más joven de la Corporación, al no poder asistir el concejal Héctor Serrano García por motivos profesionales.

La comitiva, encabezada por la concejala y el alcalde, Darío Dolz, ha recorrido el camino desde el Consistorio hasta el templo.

Al desfile se han unido el segundo teniente de alcalde Isidoro Gómez Cavero y el resto de la Corporación; autoridades y el cronista oficial de la ciudad; así como la directiva de la Asociación de Peñas Mateas; maromeros; el grupo de recreación histórica; la Banda Municipal de Música; y una representación de las Peñas Mateas.

Tras la ceremonia de devolución del Pendón y la eucaristía en la Catedral, la comitiva se dirigió a la estatua de Alfonso VIII, donde el alcalde y el presidente de las peñas, Conrado Martínez, realizaron la tradicional ofrenda floral.

Fin de fiesta

La fiesta continúa este domingo con actos diversos como la suelta de vaquillas enmaromadas, en dos horarios, y los pasodobles de la Banda Municipal de Música de Cuenca a partir de las 16:30 horas.

El cierre oficial llegará a las 20:30 horas con el tradicional toro de fuego y traca fin de fiestas en la Plaza Mayor, símbolo de la despedida colectiva de esta celebración

Finalmente, a las 23:30 horas, la música volverá a llenar el corazón del Casco Antiguo con la gran Verbena popular, a cargo de la Orquesta Bella Donna.