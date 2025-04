Vecinos de la Alcarria conquense protestarán el sábado contra el fin de la moratoria de las macrogranjas

El colectivo 'Stop Macrogranjas Alcarria Conquense', la 'Asociación de Vecinos de Huete y Pedanías', 'Gascueña y Tinajas contra las Macrogranjas' y 'Macrogranjas NO Valdemoro del Rey' -con el apoyo de 'Pueblos Vivos Cuenca' y 'Stop Ganadería Industrial'- han convocado una manifestación en Huete el próximo sábado para pedir que los proyectos de macrogranjas no se reactiven.

La protesta arrancará a las 12 horas en el Parque de la Chopera del municipio y llegará hasta la Plaza de Fray Ambrosio Montesino, donde se leerá un manifiesto.

Como han informado, el pasado 1 de enero venció la moratoria que impedía construir o ampliar macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha. En este momento, la Junta notificó a los promotores de estos proyectos que podían reactivar la tramitación.

En la Alcarria conquense hay un total de 12 proyectos activos, de los que 11 serían de nueva construcción y uno de ampliación, en Gascueña, Huete, Portalrubio de Guadamejud, Villaconejos de Trabaque, Bólliga, La Ventosa, Priego y Villar de Domingo García.

Estos proyectos sumarían un total de 78.088 cerdos, repartidos entre las macrogranjas de madres reproductoras y de lechones de Villar de Domingo García y las macrogranjas de engorde del resto de localidades.

Impacto social y ambiental

Según han detallado, el consumo de agua de estas macrogranjas sería de unos 252 millones de litros al año, mientras que la generación de purín ascendería a 134 millones de litros. Este hecho conlleva un riesgo de contaminación por nitratos de las aguas subterráneas y del abastecimiento público.

Cartel de los proyectos de macrogranjas.

Asimismo, algunas macrogranjas se instalarían cerca de puntos de atracción turística como el yacimiento romano de Noheda y el embalse de Buendía.

"La aprobación de estos proyectos supondría sentenciar de muerte la comarca. Se ha demostrado que las macrogranjas no crean apenas empleo ya que están muy automatizadas. No fijan población, sino todo lo contrario. No queremos convertirnos en un estercolero para que unos pocos se forren exportando carne a China. La Alcarria conquense no debería convertirse en un territorio de sacrificio", han expresado desde la plataforma 'Stop Macrogranjas Alcarria Conquense'.