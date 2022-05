No ha pasado desapercibida en Cuenca la "reaparición política" del exalcalde de la ciudad, Francisco Javier Pulido, en los últimos tiempos y su presencia este miércoles un día más en otro acto público del PP junto al presidente regional del partido, Paco Núñez.

Como en sus últimas visitas a la capital conquense, Núñez ha estado acomopañado por el que fuera alcalde de Cuenca del PP en la legislatura 2007-2011, Francisco Pulido, cuyo nombre se menciona en las quinielas electorales como posible candidato a la Alcaldía en los comicios locales de 2023.

El presidente regional del PP ha indicado que, tras la constitución hace unos días del Comité Electoral Nacional, que es el órgano que debe avalar las candidaturas en las capitales de provincia, han iniciado conversaciones con la dirección nacional para poder contar con esos nombres "lo antes posible".

"Un grandísimo alcalde"

De Francisco Pulido, Paco Núñez ha resaltado que "fue un grandísimo alcalde, es un gran político y es una persona de gran valía y de gran estima dentro del partido y en la ciudad de Cuenca, y solo tengo buenas palabras para Fran Pulido".

Preguntado al respecto, Pulido ha reconocido que su nombre ha aparecido siempre en los últimos años en todas las quinielas, y ha dicho que es "algo de lo que me enorgullece, seguir contando tanto con el partido como con la ciudad", y ha admitido que, si no sintiese el apoyo de la ciudadanía, no se plantearía volver a la primera línea política.

Aunque ha matizado que "aunque la experiencia es un grado, no es el único grado" y ha asegurado que "hay muchas personas en el Partido Popular de Cuenca que pueden hacerlo tan bien como Fran Pulido". En todo caso, Pulido ha considerado que "hay que esperar los tiempos" y que el Comité Electoral Nacional decida acerca de los nombres.

