El Conquense, imagen del cupón de la ONCE el próximo 8 de mayo por su 75 aniversario

El 75 aniversario de la Unión Balompédica Conquense también se celebra en el cupón de la ONCE del domingo, 8 de mayo. Cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen del equipo.

El presidente de la U.B. Conquense, Ángel Mayordomo Mayordomo; el director de la Agencia de ONCE en Cuenca, Javier Martínez Eslava; y la consejera Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Pilar López García, presentarán este cupón durante el descanso del partido de liga que se celebrará este domingo, 1 de mayo, a las 18.00 horas y que le enfrentará al U.D. Almansa, según ha informado la ONCE en nota de prensa.

Además, y dentro de los actos programados con motivo de la semana del Día de la ONCE, el capitán de la plantilla realizará un saque de honor a ciegas acompañado por un grupo de afiliados de la ONCE en Cuenca.

Historia del equipo

La Unión Balompédica Conquense se funda en 1946. En la temporada 1987-88 debuta en Segunda División B; y en la 2004/05 queda entre los cuatro primeros, clasificándose para la fase de promoción, ganando la semifinal, pero perdiendo la final. La temporada siguiente el equipo desciende a Tercera División.

En la temporada 2006/07 el Conquense queda primero en el grupo castellano-manchego con 92 puntos. Juega la fase de ascenso y en la final, el Conquense gana 3-0. En la temporada 2009/2010 finaliza 10º en el grupo II de Segunda División B. En la temporada 2011/2012 el Conquense finaliza en 16ª posición y disputa la promoción de permanencia, descendiendo de categoría.

Es en la temporada 2012/2013 en la que el conquense, tras una gran temporada, juega la fase de ascenso a Segunda División B y vuelve a la categoría de bronce del fútbol español.

Desde su fundación, la Unión Balompédica Conquense juega en el Estadio de La Fuensanta, remodelado en el año 2011, y que cuenta con un aforo de 6.000 espectadores. Su equipación titular es camiseta blanca, pantalón y medias negros.

Sigue los temas que te interesan