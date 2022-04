Madrid concede su Medalla de Honor al periodista conquense Raúl del Pozo

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes por unanimidad de todos los grupos (PP, Más Madrid, Cs, PSOE, Vox y Recupera Madrid) conceder este 15 de mayo la Medalla de Honor de la ciudad al periodista conquense Raúl del Pozo, al pueblo ucraniano y a San Isidro Labrador.

Se quiere reconocer así la actitud del pueblo ucraniano ante la adversidad; a San Isidro, el "santo castizo y popular coincidiendo con el cuarto centenario de su canonización", y a Del Pozo, un "maestro de periodistas" que ha sabido retratar a la capital "de forma intensa".

Por su parte, el exjugador de baloncesto Felipe Reyes, la selección femenina de Rugby y el músico Andrés Calamaro, recibirán la Medalla de Madrid esta festividad de San Isidro.

También recibirán este galardón la fotógrafa Ouka Leele; la presidenta del Consejo de Mujeres de Madrid, Lourdes Hernández; la cocinera Pepa Muñoz, CERMI Madrid, Mahou-San Miguel, CESAL y Enrique Loewe Lynch.

La delegada de Cultura, Andrea Levy, ha señalado que estas Medallas "son las primeras con un único reglamento de distinciones honoríficas", pues "hasta ahora había tres reglamentos y ya estaban obsoletos".

"Con este nuevo reglamento, publicado el 12 de abril, se propone la concesión de tres medallas de Honor y once de Madrid. Las de Honor han destacado por sus extraordinarios méritos", ha explicado.

La portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, ha aplaudido la "diversidad de las personas que conforman los reconocimientos" aunque le resulte "incongruente y extraño" poner en el mismo nivel la distinción a un santo que al pueblo ucraniano.

Sí ha echado en falta que no se haya admitido su propuesta de reconocer a Luna Reyes, la voluntaria de Cruz Roja que consoló a un inmigrante senegalés en Ceuta.

Desde Vox Fernando Martínez Vidal han destacado que hay algunos reconocimientos que le gustan más y otros menos pero no se opondrían porque no son "sectarios". Sí ha lamentado que no se haya atendido su petición de reconocer a la Fundación Madrina.

La socialista Mar Espinar ha puesto el foco en Raúl del Pozo, "maestro de periodistas" cuya labor se agradece "en tiempos convulsos", y en quien fuera presidenta del Consejo de las Mujeres de Madrid Lourdes Hernández. Además ha agradecido a Levy que se haya pedido opinión por primera vez a los grupos para los homenajes.

La portavoz de Más Madrid de Cultura, Pilar Perea, ha puesto en valor especialmente el reconocimiento al pueblo ucraniano, para pasar a cuestionar que "no se haya respetado el reglamento de distinciones honoríficas dado que las medallas de oro deben pasar por los cronistas de la villa".

