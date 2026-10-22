La empresa pública de vivienda subasta 243 parcelas en Ciudad Real desde 22.000 euros: puja abierta hasta noviembre

Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha sacado a licitación 243 parcelas de suelo industrial distribuidas en los municipios ciudadrealeños de Pedro Muñoz y Campo de Criptana.

Los terrenos suman un total de 408.124,64 metros cuadrados. En el caso de Pedro Muñoz, el concurso público contempla 112 terrenos que parten desde los 22.000 euros hasta los 417.000 euros en el caso de las agrupaciones de mayor superficie.

El suelo industrial de Campo de Criptana se ubica en el polígono Pozo Hondo Ampliación y se distribuye en 39 parcelas individuales y cinco grandes lotes agrupados. Las secciones individuales cuentan con superficies de entre los 675 y los 2.276,58 metros cuadrados y oscilan entre los 28.000 y los 103.000 euros.

Parcelas en venta en Pedro Muñoz (Ciudad Real). Casa 47

En cuanto a las grandes superficies, que abarcan extensiones de entre 10.000 y casi 29.000 metros cuadrados, salen a licitación por precios de entre los 417.000 y los 1.168.000 euros. Las parcelas de Campo de Criptana destacan por su acceso directo a la Autovía de los Viñedos (CM-42) y rápidas conexiones con la autopista AP-36 y las autovías A-4 y A-43.

El anuncio ya se encuentra disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público y la presentación de ofertas permanecerá abierta hasta las 13:00 horas del próximo 12 de noviembre.