Alcázar de San Juan inicia la segunda fase de su Plan de Asfaltado con 180.000 euros para renovar diez calles

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inicia la segunda fase del Plan de Asfaltado 2026, que contempla actuaciones de renovación del pavimento en diez calles y espacios públicos de distintos barrios de la ciudad y de Alameda de Cervera.

El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 180.000 euros y abarca una superficie aproximada de 11.000 metros cuadrados. En este sentido, el objetivo es realizar la periódica renovación de las superficies deterioradas de las vías incluidas en el proyecto y mejorar sus condiciones de uso y circulación tanto para vehículos como para peatones.

Las actuaciones comprenden las calles Cardenio, Alfonso XIII, Juan XXIII, Doctor Fleming, Ginés de Pasamonte y José Toribio Elvira, así como la plaza de Francia. También se intervendrá en la avenida de Criptana, concretamente entre las calles Maese Nicolás y Barataria; en la calle Arroyo Mina, desde Virgen hasta Pozo Coronado; y en la calle Rocinante, situada en Alameda de Cervera.

Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan, visitando las obras. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, y el concejal de Infraestructuras y Obras Públicas, Javier Ortega, han visitado este miércoles 21 de octubre los trabajos que se están llevando a cabo en la plaza de Francia, situada en el barrio de La Pradera, uno de los espacios incluidos en esta segunda fase.

Rosa Melchor ha explicado que la elección de las vías responde a las necesidades de mantenimiento detectadas en diferentes puntos del municipio. La alcaldesa ha expresado que se tienen en cuenta "los criterios técnicos que siempre nos ayudan a elegir aquellas calles que tienen mayor deterioro y mayor tránsito de vehículos y de peatones".

La alcaldesa también ha hecho referencia a la extensión de la red viaria de Alcázar de San Juan y a la necesidad de organizar las intervenciones de forma progresiva.

Según ha explicado, el municipio cuenta con alrededor de 500 calles, por lo que los trabajos de conservación y pavimentación se desarrollan mediante actuaciones sucesivas en diferentes zonas.