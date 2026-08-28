Paso adelante del Gobierno para arreglar el firme de la A-43 entre Daimiel y Ciudad Real: sale a licitación por 5 millones

La Dirección General de Carreteras ha licitado por 5.086.493 euros las obras de rehabilitación del firme de la autovía A-43 en el tramo comprendido entre Ciudad Real y Daimiel.

Así ha informado este viernes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha detallado que la intervención se realizará entre el kilómetro 0 y el 17.

El contrato contempla una duración de 30 meses y se tramitará mediante procedimiento abierto.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 19 de octubre.

La licitación es el primer paso para rehabilitar el firme de una de las principales vías de comunicación de la provincia de Ciudad Real.

Estado de la vía

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en los últimos meses han surgido muchas voces críticas por el mal estado del asfalto de la A-43 entre Daimiel y Ciudad Real capital.

El propio alcalde del municipio daimieleño, Leopoldo Sierra, reclamó actuar en la vía, asegurando que se trata de "una preocupación compartida por miles de vecinos de la provincia, ya que es una infraestructura que debería garantizar seguridad y fluidez en la circulación".

Se trata de una vía por la que circulan diariamente 12.500 vehículos, de los cuales 1.600 son vehículos pesados. "Quienes utilizan esta vía se encuentran con un firme extremadamente rugoso, vibraciones continuas en los vehículos y desprendimientos del material del asfalto que están provocando daños en los coches y roturas de lunas con demasiada frecuencia", explicó.