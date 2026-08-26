El alcalde de Tomelloso sufre una pérdida auditiva tras explotarle el chupinazo de las fiestas a menos de un metro

El alcalde de Tomelloso (Ciudad Real), Javier Navarro, sufrió el pasado lunes un traumatismo acústico durante el chupinazo que dio comienzo a las Ferias y Fiestas de la localidad. Un cohete explotó a menos de un metro de donde se encontraba y le provocó una pérdida importante de audición en el oído derecho.

Navarro ha explicado en sus redes sociales que, tras la explosión, comenzó a notar que apenas escuchaba por ese oído. En un primer momento pensó que se trataba de una situación pasajera y decidió continuar con normalidad con los actos previstos por las fiestas.

Sin embargo, al despertarse este martes y comprobar que la pérdida auditiva continuaba, acudió a Urgencias del Hospital de Tomelloso. Tras ser valorado, los profesionales sanitarios decidieron derivarlo al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, donde fue atendido por la otorrino de guardia.

El diagnóstico es un traumatismo acústico con afectación del oído interno y pérdida auditiva en el oído derecho.

"Ahora mismo es pronto pero confío en recuperarme al 100 %", ha señalado el alcalde, que ya ha comenzado un tratamiento con corticoides para intentar reducir la inflamación.

Los médicos tendrán que realizar un seguimiento de su evolución para determinar cómo responde al tratamiento y comprobar si recupera progresivamente la audición.

Seguirá acompañando a los tomelloseros

Navarro ha querido trasladar públicamente su agradecimiento por las numerosas llamadas y mensajes recibidos desde que se produjo el incidente.

"Quiero agradecer de corazón todas las llamadas, mensajes y muestras de preocupación que estoy recibiendo”, ha escrito el alcalde, que asegura que las muestras de cariño le están llegando "de muchísima gente".

A pesar del incidente, el regidor ha querido poner el foco en las fiestas de la localidad, que se prolongarán hasta el próximo domingo 30. Estamos en nuestras Ferias y Fiestas y espero que las disfrutéis muchísimo", ha señalado.

Navarro ha avanzado además que, aunque estos días tendrá que "cuidarse un poco más", seguirá acompañando a los vecinos durante las celebraciones "en todo lo que pueda".