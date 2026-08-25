Socuéllamos brinda por sus vinos y por su patrona con un Manchavino que estrena título turístico: desde el 27 de agosto

Socuéllamos se prepara para volver a brindar por su vino y por su patrona. Manchavino y las Fiestas de la Vendimia 2026 se celebrarán del 27 de agosto al 8 de septiembre con un programa reforzado y varias novedades en una edición especialmente simbólica: será la primera después de que la Junta de Castilla-La Mancha reconociera la celebración como Fiesta de Interés Turístico Regional.

La localidad ciudadrealeña quiere aprovechar este nuevo reconocimiento para dar un nuevo impulso a una fiesta que tiene al vino y a la Virgen de Loreto como protagonistas, pero que también presume de una fuerte participación vecinal.

"Manchavino ha crecido y se ha desarrollado gracias al impulso de todos, pero sobre todo de las bodegas y los agricultores locales", ha señalado la alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, durante la presentación oficial de la programación.

Presentación de Manchavino 2026. Área Media

La regidora ha destacado además el papel de la patrona en unas celebraciones que, por momentos, "convierte el Parque de la Patrona en una auténtica romería". También ha puesto en valor el vínculo con el Ejército del Aire y el Espacio, con el que Socuéllamos comparte patrona.

La concejal de Turismo, Alba López, ha explicado que esta edición llega con más días, recursos y actividades. "Se ha aumentado en días, en recursos económicos y humanos, en actividades, en visitantes y en repercusión mediática para dar a la cita la altura que demanda", ha asegurado.

López considera que Manchavino tiene una personalidad propia frente a otras celebraciones relacionadas con la vendimia. "Tiene algo diferencial con respecto a otras parecidas ya que aúna tradición, modernidad, identidad, orgullo de pueblo, expertos y gente joven", ha destacado.

La edición de 2026 tendrá además un componente especial para la propia localidad después de que el Pleno municipal aprobara por unanimidad el nombramiento de la Virgen de Loreto como alcaldesa honoraria y perpetua de Socuéllamos.

José Ribagorda será el pregonero

Entre las novedades destaca también el nombre del pregonero. El periodista José Ribagorda, con raíces familiares en Socuéllamos, será el encargado de pronunciar el pregón. La organización destaca precisamente su vinculación con la localidad, donde varios miembros de su familia han nacido en distintos barrios.

El programa servirá asimismo para relanzar el hermanamiento con San Martín de Mendoza, en Argentina, reforzando los vínculos entre ambas localidades.

Vino, conciertos y tradición

La programación combinará las actividades relacionadas con el vino y la vendimia con propuestas culturales, musicales, gastronómicas y religiosas.

Cartel de fiestas. Ayuntamiento de Socuéllamos

El concejal de Desarrollo Económico, José Luis Romero del Hombrebueno, ha avanzado la celebración de varios conciertos, una becerrada popular y los tradicionales concursos, con el objetivo de convertir la jornada en "un día de convivencia familiar y vecinal en torno al vino y a nuestra Patrona".

La organización también ha preparado distintas novedades para reforzar la celebración y aprovechar el reconocimiento turístico obtenido este año.

Devoción

La parte religiosa tendrá igualmente un peso destacado. El presidente de la Hermandad de la Virgen de Loreto, Miguel Ángel Cuevas, ha agradecido la devoción que el pueblo de Socuéllamos mantiene hacia su patrona y ha presentado las actividades religiosas previstas durante las fiestas.

Las futuras Reina y Damas de la Vendimia han sido las encargadas de lanzar el último llamamiento. Especialmente a los jóvenes, a quienes han invitado a participar en una celebración que quiere seguir creciendo sin perder su esencia.

Manchavino 2026 se extenderá durante trece días, desde el 27 de agosto hasta el 8 de septiembre.