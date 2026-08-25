La Diputación de Ciudad Real anuncia una nueva inyección económica de 23,6 millones para los pueblos de la provincia

La Diputación de Ciudad Real llevará al pleno del próximo 4 de septiembre una modificación de crédito por más de 23,6 millones de euros destinada a incrementar la financiación de los municipios de la provincia. Incluirá nuevas partidas para obras, gasto corriente, inversiones directas y mejora de carreteras.

Así lo ha explicado este martes la portavoz del Gobierno provincial, Rocío Zarco, detallando que la nueva movilización de recursos se enmarca en el objetivo del Ejecutivo que preside Miguel Ángel Valverde de superar los 100 millones de euros transferidos a los ayuntamientos durante 2026.

La principal partida, dotada con 10 millones de euros, permitirá poner en marcha un nuevo Plan de Obras que se sumará a los 20 millones del Plan Ordinario y a los 15 millones del Plan Extraordinario de Obras. En total, la Diputación habrá movilizado este año 45 millones exclusivamente para actuaciones de obra municipal.

Además, se añadirán 5 millones de euros para un nuevo Plan de Gasto Corriente, que elevará a 15 millones los recursos destinados en 2026 a ayudar a los consistorios a afrontar gastos como suministros, combustibles o personal.

Más partidas

La modificación presupuestaria contempla también un incremento de 7,9 millones en las inversiones directas de los ayuntamientos, que se sumarán a los 2,6 millones inicialmente consignados y situarán esta línea en 10,5 millones de euros.

Además, se destinarán 766.000 euros a mejorar el drenaje de la carretera provincial CR-1225 en Tomelloso.

"Los ayuntamientos son los que mejor conocen sus necesidades y prioridades. Los nuevos planes se distribuirán mediante criterios objetivos, incorporando especialmente el factor de ruralidad para favorecer a los municipios de menor tamaño", ha afirmado.