Ciudad Real prepara una "puesta a punto" del Antiguo Casino tras la reapertura de la Casa de la Cultura en 2027

Visita a las obras de remodelación de la Casa de la Cultura. Ayuntamiento Ciudad Real

El Ayuntamiento de Ciudad Real acometerá una nueva actuación de mejora en el Antiguo Casino una vez reabra sus puertas la Casa de la Cultura, cuya remodelación está actualmente en marcha y cuya apertura está prevista para la primavera de 2027.

El objetivo será realizar trabajos de mantenimiento y adecuación en un edificio que soporta un intenso uso cultural y vecinal. Así lo ha avanzado este martes el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, durante una visita a las obras de remodelación de la antigua Casa de la Cultura.

Cañizares ha explicado que la puesta en funcionamiento del edificio permitirá descongestionar el Antiguo Casino, al trasladar allí algunas de las actividades culturales que actualmente se desarrollan en este espacio.

Una vez se produzca ese traslado, el Ayuntamiento prevé intervenir en el Antiguo Casino con una actuación que, según ha precisado el alcalde, "no será una obra importante", sino una intervención de mejora que incluirá arreglos, pintura y la adecuación de la climatización.

"Es una maravilla el uso que tiene por parte de los vecinos de Ciudad Real y, a causa de ese uso, necesita que le demos una vuelta", ha señalado Cañizares.

La Casa de la Cultura recuperará su uso en 2027

La intervención en el antiguo edificio de la Casa de la Cultura permitirá recuperar para la ciudad un espacio que llevaba años cerrado y que el Ayuntamiento considera una de sus actuaciones prioritarias.

El inmueble, diseñado por el arquitecto ciudadrealeño Miguel Fisac, incorporará distintos usos culturales cuando vuelva a abrir sus puertas. Entre ellos habrá una sala de estudios, una sala de exposiciones y un espacio dedicado a poner en valor la figura y la obra de Fisac.

El alcalde ha destacado tanto la importancia cultural como sentimental de recuperar el edificio. "Haber tenido este edificio cerrado durante bastantes años es una de las grandes preocupaciones que hemos mantenido siempre", ha afirmado.

Cañizares ha recordado que el Consistorio se encontró el inmueble sin que hubieran comenzado las obras y con un proyecto que llevaba "dando vueltas durante mucho tiempo", por lo que convertirlo de nuevo en una realidad se convirtió en una de sus prioridades.

Una rehabilitación respetuosa con el proyecto de Fisac

El arquitecto municipal, David García-Manzanares, ha explicado que los trabajos se están ejecutando con el objetivo de respetar al máximo el proyecto original de Miguel Fisac.

Para describir el proceso, ha comparado la intervención con "rehabilitar un coche clásico", debido a la necesidad de recuperar elementos originales que habían sido alterados durante las distintas reformas realizadas en el inmueble desde su construcción.

"Desde el año 57 se han ido realizando reformas que fueron perturbando el proyecto y se ha intentado recuperar todo lo posible", ha explicado.

Uno de los ejemplos es la escalera curva, uno de los elementos más característicos del edificio, que ha sido recuperada durante la intervención.

También se ha eliminado la antigua rampa de acceso, que no formaba parte del proyecto original, no cumplía con la normativa vigente y, según el arquitecto municipal, "afeaba el conjunto". La accesibilidad se garantizará ahora mediante otra entrada.

La previsión municipal es que la Casa de la Cultura pueda estar nuevamente en funcionamiento en la primavera de 2027, momento a partir del cual el Antiguo Casino dispondrá de un nuevo espacio para repartir parte de su programación y afrontar posteriormente los trabajos de mejora previstos.