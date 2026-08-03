Gafas gratuitas, música y 'food trucks': así puedes conseguir tu invitación para la fiesta del eclipse solar en Ciudad Real

El Ayuntamiento de Ciudad Real organizará el próximo 12 de agosto una jornada especial para la observación del eclipse solar desde el cerro de Alarcos, donde se habilitará un espacio con capacidad para 2.500 personas y se repartirán gafas homologadas para garantizar una observación segura del fenómeno astronómico.

La actividad, impulsada por la Concejalía de Turismo en colaboración con la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, comenzará a las 18:00 horas con la apertura del recinto y se prolongará hasta las 23:00 horas con una programación dirigida al público familiar que combinará divulgación científica, observación astronómica y actividades de ocio.

La concejal de Turismo, Cristina Galán, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el eclipse desde uno de los enclaves más emblemáticos de la capital en unas condiciones de seguridad y organización adecuadas.

Antes del inicio del eclipse, el presidente de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, Manuel J. Carpintero, ofrecerá una charla divulgativa en la que explicará las características del fenómeno y facilitará recomendaciones para su observación.

La invitación, imprescindible

El acceso al recinto, ubicado en la zona restringida de la ermita de Alarcos, requerirá de una invitación, que será imprescindible para entrar al espacio habilitado. Las invitaciones podrán recogerse a partir de este martes, 4 de agosto, en la Oficina Municipal de Turismo, situada en la Plaza Mayor.

Además, a cada asistente se le entregarán gafas homologadas para la observación solar, certificadas conforme a la norma ISO 12312-2:2015.

La programación incluirá también animación musical con un DJ entre las 18:00 y las 23:00 horas, además de tres food trucks que ofrecerán servicio de comida y bebida durante toda la tarde.

Cómo llegar a Alarcos

Con el fin de facilitar la movilidad y evitar incidencias en los accesos, el Ayuntamiento ha diseñado un itinerario específico para la entrada y salida de vehículos.



El acceso al recinto se realizará por la carretera que une Ciudad Real con Poblete, entrando al cerro de Alarcos desde la carretera de Poblete, mientras que la salida se efectuará por la carretera de Piedrabuena a través de la finca Las Barracas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende acercar a los vecinos uno de los acontecimientos astronómicos más destacados del año mediante una actividad divulgativa y de ocio en un espacio patrimonial de la ciudad, en colaboración con la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real.