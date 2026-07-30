Más de 200 mayores mantienen viva la Pandorga con limoná tradicional y una verbena popular

La programación de la Pandorga de Ciudad Real también ha tenido un espacio reservado para las personas mayores. Más de 200 asistentes han participado este miércoles en la tradicional Limoná y Baile celebrada en el Centro de Mayores de la Carretera de Fuensanta, una cita organizada por el Ayuntamiento dentro de los actos previos a la fiesta grande de la capital y en la que no han faltado la música, la convivencia y las tradiciones manchegas.

El encuentro ha contado con la presencia del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y de la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, quienes han compartido la jornada con los asistentes. Durante la visita, el regidor ha destacado el papel que desempeñan las personas mayores en la conservación de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

Cañizares ha señalado que los mayores "son parte de la esencia de esta fiesta, porque transmiten de una generación a otra el cariño por Ciudad Real y la devoción a la Virgen del Prado". Además, ha asegurado que esta limoná y baile "es una forma de reconocer ese papel y de ofrecerles un espacio para disfrutar de su Pandorga con la alegría que siempre demuestran".

La Pandorga reúne a más de 200 mayores en una jornada de convivencia, baile y limoná tradicional. Ayuntamiento Ciudad Real

El alcalde ha recordado que las personas mayores participan de forma activa en los principales actos de la Pandorga, desde la proclamación del Pandorgo y la Dulcinea hasta la ofrenda a la Virgen del Prado, y ha subrayado que esta actividad les brinda un encuentro pensado especialmente para ellos, con la música y el ambiente que mejor representan la forma en la que viven estas fiestas.

Limoná artesana y aperitivo tradicional

La Federación de Peñas de Ciudad Real ha sido la encargada de elaborar una limoná artesana y natural para todos los asistentes, mientras que la Asociación Cultural de Dulcineas y Damas Manchegas ha colaborado ofreciendo un aperitivo compuesto por patatas y frutos secos.

La jornada también ha contado con la participación de representantes del Grupo Municipal Socialista, que se han sumado a este baile tradicional que, acompañado de verbena y ambiente festivo, sirve como antesala de la celebración de la Pandorga.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, reafirma su apuesta por el envejecimiento activo y por fomentar la participación de las personas mayores en las principales celebraciones de la ciudad, promoviendo espacios de convivencia y contribuyendo a preservar las tradiciones populares.