La piscina de Bolaños de Calatrava se convierte en una biblioteca al aire libre hasta el 19 de agosto

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), a través de su Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal, ha puesto en marcha una nueva edición del demandado servicio de Bibliopiscina.

La iniciativa arranca este lunes y se prolongará hasta el próximo 19 de agosto, con el firme objetivo de convertir el periodo estival en una oportunidad perfecta para que los más pequeños sigan disfrutando de los libros.

Este servicio completamente gratuito estará operativo de lunes a miércoles, en horario de 17:00 a 19:00 horas, en las instalaciones de la piscina municipal. De este modo, se busca acercar la lectura a niños y niñas durante sus vacaciones de verano, transformando el recinto acuático en un entorno lúdico, refrescante y lleno de entretenimiento.

A lo largo de estas semanas, los usuarios más jóvenes no solo tendrán a su disposición el préstamo de libros, cuentos y revistas, sino que también podrán participar en una variada programación que incluye cuentacuentos y manualidades, talleres de dibujo y experimentos divertidos, así como juegos de mesa y dinámicas grupales.

El concejal de Cultura, Felipe López, ha destacado la importancia de mantener vivas estas iniciativas que fusionan el aprendizaje con el ocio. "Queremos que los niños sigan conectados con los libros de una manera natural y atractiva", ha dicho.

Precisamente, "la Bibliopiscina nace con el propósito de demostrar que la lectura no está reñida con las vacaciones; al contrario, es el complemento perfecto para el verano. Al trasladar la biblioteca a la piscina municipal, transformamos un espacio de ocio en un punto de encuentro con la cultura, donde aprender y refrescarse van de la mano".

Dinamización juvenil

El éxito de la Bibliopiscina es fruto de un trabajo en equipo dentro del propio Consistorio, contando con la estrecha colaboración de las Concejalías de Cultura, Juventud, Infancia y Deportes.

Además del personal técnico de la Biblioteca Municipal, el proyecto se enriquece este año con la participación de maestros de la Escuela de Verano y monitores de actividades juveniles en prácticas, lo que permitirá ofrecer una atención dinámica y de calidad a todos los asistentes.

Por otra parte, la oferta lúdica de la piscina municipal no se limitará a los más pequeños. Todos los jueves, el Centro Joven (dependiente de la Concejalía de Juventud) tomará el relevo en las instalaciones para desarrollar su propia programación de dinamización, en este caso dirigida específicamente a jóvenes a partir de 13 años.

Con la puesta en marcha de proyectos como la Bibliopiscina, el Ayuntamiento de Bolaños reafirma su compromiso con la promoción de la imaginación, la creatividad y el hábito lector desde la infancia, fomentando al mismo tiempo valores esenciales como la convivencia, el trabajo en equipo y la socialización en un ambiente de ocio saludable.