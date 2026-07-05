El Ayuntamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real) desmiente a TVE: no multará a sus vecinos por "tomar el fresco"

El Ayuntamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real) se ha visto obligado a emitir un comunicado para desmentir una información difundida en el programa "Malas Lenguas" de Televisión Española (TVE) que apuntaba la supuesta implantación de sanciones para los vecinos de la localidad que salgan a la calle a "tomar el fresco".

El revuelo se ha originado a raíz de la difusión en redes sociales de un fragmento del programa de TVE que trata esta presunta medida prohibitiva. El consistorio ha confesado "desconocer el origen de dicha noticia", así como la procedencia de una propuesta de tales características.

"Queremos aclarar de forma rotunda que el Ayuntamiento de Pedro Muñoz no ha planteado, promovido ni aprobado ninguna medida destinada a sancionar a los vecinos y vecinas", recalca el texto de forma tajante.

Desde la institución municipal se ha querido romper una lanza a favor de una de las costumbres más identitarias de la España rural. "Salir a la calle a tomar el fresco es una costumbre social profundamente arraigada en nuestro pueblo y en muchos municipios de nuestro entorno", subraya.

Para devolver la tranquilidad a la ciudadanía, el Ayuntamiento ha asegurado que no existe "ninguna intención de multar a nadie por el simple hecho de sentarse en la puerta de su casa, conversar con sus vecinos o disfrutar de las noches de verano en la vía pública".

Sin embargo, el comunicado matiza que este hábito debe desarrollarse "dentro del respeto, la convivencia y el sentido común". De esta forma, Pedro Muñoz se ha desmarcado por completo de tales afirmaciones y ha recordado la importancia de informarse a través de los canales oficiales.