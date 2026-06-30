La Diputación de Ciudad Real a 10 millones el Plan de Apoyo a los Municipios, el doble que en 2025

La Diputación de Ciudad Real ha aprobado la convocatoria del Plan de Apoyo a Municipios 2026, que en esta edición estará dotado de 10 millones de euros, el doble que en el ejercicio anterior. Con esta convocatoria, la institución provincial eleva cerca de 70 millones de euros el dinero puesto a disposición de sus pueblos en lo que va de año.

La encargada de ofrecer estos datos ha sido la portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada del vicepresidente de Hacienda y Organización Interna, Adrián Fernández, para informar de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno.

En este comparecencia, ha destacado que "este esfuerzo inversor evidencia el compromiso del presidente de la Diputación, MiguelÁngel Valverde, con el municipalismo, la lucha contra la despoblación y la mejora de los servicios que prestan las entidades locales".

Zarco ha desgranado que el Plan de Apoyo a Municipios tiene como finalidad financiar gastos corrientes de las entidades locales, una línea de ayudas cuya necesidad se ha visto incrementada por el aumento de los costes de personal, suministros y servicios básicos.



La convocatoria mantiene, además, el sistema de concurrencia competitiva incorporado por el actual equipo de Gobierno, con criterios que priorizan a los municipios de menor tamaño y carácter rural.



Según ha precisado, se trata de la primera vez en la historia de la institución provincial que este programa alcanza los 10 millones de euros, una cifra que, ha dicho, refuerza la estrategia de “poner los recursos directamente en manos de los ayuntamientos” para que puedan atender con mayor eficacia las necesidades de sus vecinos y garantizar la igualdad de servicios con independencia del lugar de residencia.



Por otra parte, la Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado la convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo, dotada con 500.000 euros, así como una línea de 60.000 euros para actividades de dinamización empresarial y promoción comercial, destinada a asociaciones empresariales de distintas localidades.