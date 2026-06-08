Fenavin Match cierra su primera edición con 2.744 contactos comerciales: "Es la antesala perfecta de Fenavin"

La primera edición de Fenavin Match ha cerrado sus puertas con un balance que la organización considera "útil y productivo" para el sector vitivinícola y con la intención de convertirse en una cita estable en los años en los que no se celebra la Feria Nacional del Vino (Fenavin).

Así lo ha asegurado este lunes el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real y presidente de Fenavin, Miguel Ángel Valverde, durante una rueda de prensa de valoración de un encuentro que reunió los días 2 y 3 de junio a 350 bodegas y generó un total de 2.744 contactos comerciales.

"Ha salido bien" y ha demostrado ser "una feria útil y productiva" para el sector vitivinícola español, ha afirmado Valverde, quien ha defendido que esta nueva herramienta refuerza el liderazgo de Fenavin como principal plataforma de negocio del vino español.

Presencia de 49 países

Según los datos facilitados por la organización, en Fenavin Match participaron 350 bodegas, de las que el 24,4 % procedían de la provincia de Ciudad Real, el 21,4 % del conjunto de Castilla-La Mancha y el 54,2 % del resto del país.

La feria registró además 2.215 acreditaciones profesionales e institucionales y reunió a 454 compradores, de los que 259 eran internacionales y 195 nacionales.

Miguel Ángel Valverde y Manuel Juliá junto a Sonia González.

Valverde ha destacado especialmente la presencia de compradores procedentes de 49 países y el crecimiento del interés en mercados como Brasil, México, Colombia o Costa Rica, así como la participación de empresas italianas.

"Nuestro objetivo es que el vino español no se sienta mejor representado en ninguna otra feria del mundo que en Fenavin", ha asegurado.

Uno de los principales indicadores del éxito de esta primera edición ha sido el volumen de reuniones de negocio. Antes de la apertura ya se habían programado 2.061 encuentros comerciales, cifra a la que se sumaron otras 683 reuniones generadas durante la celebración del evento.

Galería del Vino

La Galería del Vino volvió a convertirse en uno de los espacios más visitados por compradores y bodegas. En esta edición reunió 640 referencias distribuidas en una superficie de 1.806 metros cuadrados.

Los vinos tintos representaron el 46,71 % de las muestras expuestas, seguidos por los blancos, con un 32,96 %. También tuvieron presencia los espumosos y cavas (6,11 %), los rosados (5,63 %) y los vinos sin alcohol (2,03 %).

Valverde ha señalado que estos datos reflejan una evolución del mercado hacia productos más diversos y adaptados a nuevos consumidores, con un creciente interés por los vinos desalcoholizados, de baja graduación y otras categorías emergentes.

Satisfacción

Las encuestas realizadas tras la feria han dejado un elevado grado de satisfacción entre los participantes. Según los datos ofrecidos por la organización, el 98 % de los expositores se ha mostrado satisfecho o muy satisfecho con las oportunidades de negocio generadas durante la cita y el 96 % ha asegurado que volvería a participar en futuras ediciones.

Valverde ha reconocido que todavía es pronto para cuantificar el impacto económico real del evento, ya que muchas operaciones comerciales requieren meses para cerrarse, aunque ha considerado que el nivel de satisfacción obtenido demuestra la utilidad del formato.

Los bodegueros bendicen Fenavin Match: "Aquí solo habla el vino" Algunos de los bodegueros presentes en Fenavin Match mostraron su satisfacción con el nuevo formato a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. El presidente de Bodegas El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Jesús Julián Casanova, ha hecho un balance "francamente bueno". "Hemos tenido mucha actividad y se han presentado todos los clientes o compradores que tenían reuniones concertadas. Con el 20 % de los recursos hemos conseguido hacer el 80 %", ha explicado. La cita se ha saldado con un total de 40 o 45 reuniones, unas 19 de Europa, unas nueve de Estados Unidos, cinco o seis de España y dos de Asia. "Intentamos tener representación en todos los países. Ahora mismo estamos exportando a 35, pero donde más vendemos es en España. Ya estamos prácticamente en casi todos los países europeos, pero también en Asia, Estados Unidos, Canadá o República Dominicana". Ha asegurado. Conversación del presidente de Bodegas El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Jesús Julián Casanova, con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Por su parte, el director general de Bodegas Castiblanque (Campo de Criptana), Miguel Ángel Castiblanque, ha destacado el formato de Fenavin Match, donde ha predominado "la gente provisional". "Aquí vienes con una agenda establecida y los compradores llegan con ánimo de conocer cosas nuevas. En este formato solo habla el vino, ya que todos los estands son iguales", ha explicado. Durante su participación, Castiblanque ha logrado entre 12 y 15 reuniones. "Hemos estado con Brasil, que ha sido uno de los países que nosotros marcamos como objetivo. También Camerún, Andorra, Bélgica o Alemania", ha reconocido. Por último, la directora adjunta de Bodegas Encomienda de Cervera, Horten Espinosa, ha definido Fenavin Match como "un formato que facilita la vida a las bodegas a nivel de organización y de montaje". "En Fenavin montamos un buen sarao y el trabajo a nivel de reuniones es el mismo que aquí. Es un concepto más fácil y muy adecuado", ha indicado. Bodegas Encomienda de Cervera ha terminado la cita con unas 14 reuniones "ya agendadas", en mayor medida de compradores europeos. "Esta edición se ha centrado más en Europa por el poco tiempo en el que se ha organizado y por la fecha en la que se ha celebrado", ha sentenciado.

"Hemos estado muy solos"

Junto al balance positivo, el presidente de la Diputación ha aprovechado para reclamar una mayor implicación institucional en torno a un acontecimiento vinculado a un sector que representa aproximadamente el 11 % del PIB de la provincia.

"Hemos estado muy solos", ha lamentado Valverde, quien ha recordado que la organización ha recaído prácticamente en exclusiva sobre la Diputación de Ciudad Real, con la colaboración de la Cámara de Comercio.

El dirigente provincial ha criticado la ausencia de representantes del Gobierno regional durante los dos días de celebración y ha defendido que un evento de estas características requiere un respaldo acorde a su importancia económica y estratégica.

Una antesala de Fenavin

Pese a ello, Valverde ha asegurado que la institución provincial seguirá apostando por el proyecto "con ayuda o sin ayuda" y ha avanzado que Fenavin Match está llamada a repetirse en los años en los que no se celebre Fenavin.

A su juicio, esta nueva fórmula ha demostrado ser una herramienta eficaz para mantener el contacto entre bodegas y compradores, reforzar la marca Fenavin y proteger el liderazgo de Ciudad Real como capital internacional del negocio del vino.

"Fenavin Match es la antesala perfecta de Fenavin", ha afirmado, antes de dejar claro que este formato complementario no sustituirá a la feria principal, sino que servirá para reforzarla y mantener vivo el impulso comercial del sector entre una edición y otra.