El Ayuntamiento de Campo de Criptana aprueba un presupuesto con más de 12 millones en ingresos y 11,7 en gastos

El Ayuntamiento de Campo de Criptana ha presentado el Presupuesto Municipal 2026, unas cuentas que se aprueban con superávit, estabilidad presupuestaria y una clara orientación a la mejora de los servicios públicos, la reducción de deuda y la ejecución de inversiones estratégicas para el municipio.

El documento recoge 12.113.293,32 euros en ingresos frente a 11.712.067,48 euros en gastos, lo que garantiza equilibrio y responsabilidad financiera, según se detalla en el expediente.

“Los ingresos se han acomodado en sus bases justas de producción, calculadas principalmente por los rendimientos de ejercicios anteriores”, han expresado.

El presupuesto refleja un municipio en crecimiento, respaldado por indicadores económicos y empresariales muy positivos.

En los últimos años se ha intensificado la actividad empresarial, con la venta de 15.000 m² en el Polígono El Molinillo, 40.000 m² en el Polígono SEPES, fruto de un proceso de negociación que permitió reducir el precio de mercado y facilitar la implantación de nuevas empresas.

A este dinamismo se suma la apertura de la Casa de la Torrecilla como nuevo alojamiento turístico municipal, así como un elevado volumen de licencias de obra y apertura.

Los datos socioeconómicos confirman esta tendencia. La tasa de paro se sitúa en el 12,55 %, situando al municipio entre los de mejor comportamiento del empleo en la comarca.

La renta per cápita alcanzó en 2023 los 24.183 euros, lo que supone un crecimiento del 20 % en los últimos seis años, especialmente intenso desde 2020.

Gastos e inversiones

El presupuesto de gastos asciende a 11,7 millones de euros, centrados en el funcionamiento diario del Ayuntamiento y en el apoyo a asociaciones, clubes deportivos y entidades sociales.

Capítulo I – Personal: 6.376.757,62 euros, incluyendo la subida salarial del 1,5%, seguridad social, productividad y refuerzo del Plan de Empleo Local.

Capítulo II – Bienes y Servicios: 4.870.593,39 euros, destinados al mantenimiento de servicios municipales y suministros.

Capítulo IV – Transferencias Corrientes: 338.391,91 euros, que mantienen convenios con asociaciones de mujeres, cofradías de Semana Santa y 50.000 euros para entidades sociales.

Capítulo III y IX – Gastos y Pasivos Financieros: 54.156 euros en intereses y 35.667 euros en amortización de la Diputación, con una reducción notable de deuda tras liquidar préstamos anteriores.

Capítulo V – Fondo de Contingencia: 30.000 euros para imprevistos.

Capítulo VIII – Activos Financieros: 6.500 euros para anticipos a trabajadores municipales.

Aunque el presupuesto inicial no incorpora dotación en el Capítulo VI, el Ayuntamiento recuerda que ya se aprobaron 235.474,31 euros con cargo al remanente de 2025 para inversiones en señalización, vías públicas, alcantarillado, colegios, guardería, escuela de música, arbolado, maquinaria de jardines y mobiliario municipal.

Además, se incorporarán más de 1,9 millones de euros procedentes de 2025, destinados a proyectos que modernizarán infraestructuras y reforzarán el patrimonio local.

Entre ellos destacan:

- Renovación del parque infantil del Parque Luis Cobos.

- Reforma del Ayuntamiento para nuevos vestuarios de Policía.

- Plan de alcantarillado y plan de asfaltado.

- Iluminación artística del Convento de los Carmelitas.

Reforma de la Plaza del Pozo Hondo.

- Renovación de la iluminación del Campo de Fútbol Agustín de la Fuente.

- Rehabilitación del muelle de carga de Renfe como sala de ensayo.

- Mejora del acceso a los molinos y puesta en valor de los Pozos de la Guindalera.

- Tercera fase del Plan de renovación de redes.

El documento también subraya la inversión de 5,32 millones de euros de ADIF para mejorar la accesibilidad de la estación de RENFE de Campo de Criptana.

Ingresos

El presupuesto de ingresos asciende a 12.113.293,32 euros, sustentado en cuatro grandes bloques:

Capítulo IV –Transferencias Corrientes: 4.772.193,32 euros procedentes del Estado, Junta de Comunidades y otras administraciones.

Capítulo I – Impuestos Directos: 4.353.500 euros, principalmente IBI, vehículos y otros impuestos directos.

Capítulo III –Tasas y otros ingresos: 2.722.100 euros, incluyendo la tasa del 1,5% de suministros.

Capítulo II –Impuestos Indirectos: 200.000 euros, sobre todo ICIO.

Capítulo V – Ingresos Patrimoniales: 59.000 euros, entre alquileres, concesiones de la Casa de la Torrecilla, restaurante de la piscina municipal y venta de nichos.

La aprobación del Presupuesto 2026 supondrá:

- El cumplimiento de las reglas fiscales.

- El refuerzo de los servicios públicos.

- La reducción de la deuda y liberación de recursos.

- El impulso de inversiones transformadoras.

- La dinamización de la economía local.

- Un presupuesto que se aprueba con superávit y estabilidad.

El documento concluye que estas cuentas permiten avanzar hacia un municipio más moderno, equilibrado y con capacidad para afrontar nuevos retos.