El Consorcio RSU de Ciudad Real presume de los cinco proyectos puestos en marcha con 3,5 millones de euros

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, junto al presidente del Consorcio RSU, Carlos Villajos, ha visitado este martes el Centro de Tratamiento de Residuos de Almagro.

Allí ha sido recibido por el gerente del mismo, José Manuel Labrador, y el equipo técnico, para conocer las principales inversiones realizadas en el último año en cinco grandes proyectos, gracias a los Fondos Europeos Next Generation, y que han supuesto una inversión por valor de 3,5 millones de euros, de los cuales la Diputación de Ciudad Real ha aportado un millón.

También han conocido los nuevos proyectos previstos para modernizar las instalaciones y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente, sostenible y adaptado a las exigencias medioambientales europeas. Una visita institucional que ha coincidido con la semana en la que se está conmemorando el Día Internacional del Reciclaje, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Antes de iniciar la visita, el presidente ha destapado una placa de homenaje en el aula ambiental dedicada a la jefa de Prevención, Marisol Cuesta, que falleció el año pasado.

El presidente de la Diputación ha remarcado la importancia que tiene la concienciación ciudadana en el reciclaje y ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con el futuro del Consorcio RSU y con la sostenibilidad medioambiental de la provincia.

Valverde ha puesto en valor la enorme complejidad técnica y económica que existe detrás de la gestión de los residuos: "Los ciudadanos depositamos nuestros residuos en los contenedores y muchas veces desconocemos el enorme trabajo, inversión y tecnología necesarios para clasificarlos, tratarlos y recuperar la mayor cantidad posible de materiales".

En este sentido, ha insistido en que la sostenibilidad no puede entenderse únicamente desde una perspectiva ambiental, sino también económica, apelando a la corresponsabilidad ciudadana en la correcta separación de residuos en origen. Asimismo, ha recordado que buena parte de los residuos que llegan incorrectamente mezclados a planta requieren tratamientos adicionales y generan elevados costes económicos, especialmente por el impuesto al vertido.

El presidente de la institución provincial ha puesto como ejemplo los cientos de kilos diarios de aluminio y acero que todavía aparecen en la fracción orgánica y que deben recuperarse posteriormente mediante complejos procesos industriales. Por ello, ha defendido que la educación ambiental y la concienciación social son elementos esenciales para mejorar la eficiencia del sistema y avanzar hacia una economía circular real.

Valverde ha valorado, además, el importante esfuerzo inversor realizado durante la legislatura, que supera ya los 13 millones de euros entre inversiones directas, ayudas extraordinarias y aportaciones anuales al Consorcio, y ha confirmado que la institución provincial continuará respaldando económicamente a RSU para afrontar los nuevos retos que marca la normativa europea en materia de reciclaje y recuperación de residuos.

"Si queremos un mundo más sostenible y una gestión más eficiente de los recursos, todos debemos poner de nuestra parte", ha afirmado Valverde, quien también ha querido agradecer públicamente el trabajo de los más de 300 trabajadores del Consorcio RSU y del personal de las empresas concesionarias que desarrollan diariamente su labor.

Finalmente, el presidente provincial ha reiterado su llamamiento a todos los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real para reforzar los hábitos de reciclaje y colaborar activamente en la separación correcta de residuos en los hogares, asegurando que "solo con el compromiso de todos será posible alcanzar los objetivos medioambientales y construir un modelo de gestión de residuos más eficiente, sostenible y responsable".

3,5 millones de euros para cinco proyectos

Por otra parte, el gerente del Consorcio RSU ha desgranado los cinco proyectos que, durante el último año, se han ejecutado por valor de 3,5 millones de euros, de los cuales la Diputación Provincial, a través del Consorcio, ha aportado un millón de euros.

Tres de estas actuaciones están vinculadas a la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos, incluyendo la adquisición de cerca de 6.000 contenedores marrones para su implantación progresiva en 36 municipios de mayor población, la puesta en marcha de 100 áreas de compostaje comunitario en 43 localidades pequeñas y la nueva planta de pretratamiento de biorresiduos destinada a transformar estos residuos en compost de alta calidad para uso agrícola.

Asimismo, Labrador ha destacado otras inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras del Consorcio, como el sistema automático de recuperación de aluminio, que permitirá rescatar unas 400 toneladas anuales adicionales de este material evitando su depósito en vertedero, y la mejora del servicio de ecopunto móvil que presta servicio a 36 municipios pequeños de la provincia.

El gerente ha puesto también en valor el esfuerzo realizado por todas las áreas técnicas, económicas, jurídicas y de personal del Consorcio para sacar adelante estos proyectos y avanzó que ya se trabaja en un nuevo plan de modernización valorado en 13 millones de euros que permitirá automatizar y hacer más eficientes las plantas de reciclaje del complejo de Almagro.

Finalmente, el presidente del Consorcio RSU, Carlos Villajos, ha agradecido el respaldo permanente de la Diputación Provincial y ha subrayado que el apoyo institucional ha sido fundamental para garantizar la estabilidad económica del servicio y evitar repercusiones económicas directas sobre los ayuntamientos y los ciudadanos.

Villajos ha recordado que, al inicio de la legislatura, el Consorcio tuvo que afrontar un importante coste derivado del impuesto a vertederos, cifrado en casi tres millones de euros, que pudo ser asumido gracias a una subvención extraordinaria de la Diputación. Del mismo modo, ha destacado que la institución provincial también ha financiado la amortización de los cinco millones de euros pendientes del préstamo asociado al nuevo vaso del vertedero.

El presidente del RSU también ha hecho referencia a las dificultades surgidas por la falta de acuerdo entre la Junta de Comunidades y Ecoembes respecto al nuevo convenio económico. Ante esta situación, ha agradecido nuevamente la intervención de la Diputación Provincial para garantizar la estabilidad financiera hasta que se resuelva el proceso arbitral abierto.

Villajos ha incidido, además, en el desafío que supondrá la implantación definitiva del contenedor marrón y el coste asociado a la nueva recogida selectiva de materia orgánica, señalando que el objetivo del Consorcio es asumir este servicio sin incrementar la carga económica de los ayuntamientos.