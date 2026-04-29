La Diputación de Ciudad Real destina un millón de euros para que 27 municipios lleven a cabo inversiones en sus aldeas

La Diputación de Ciudad Real pondrá en marcha la convocatoria del Plan de Aldeas 2026, que está dotada con un millón de euros y dirigida a reforzar los servicios públicos en los núcleos de población más pequeños de la provincia.

La portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha explicado en una rueda de prensa que esta línea de ayudas beneficiará a 27 municipios con pedanías, que suman un total de 68 anejos y 5.097 habitantes, con el objetivo de financiar inversiones en infraestructuras y servicios municipales que contribuyan a mejorar la calidad de vida en estas zonas, según ha informado la institución en nota de prensa.

El programa responde al compromiso de la Diputación con el medio rural y a la necesidad de combatir la despoblación mediante el refuerzo de los servicios públicos.

Por otro lado, Zarco ha informado de la aprobación del Fondo financiero extraordinario de anticipos reintegrables a entidades locales para 2026, una herramienta destinada a facilitar financiación a los ayuntamientos para inversiones, adquisición de bienes y ejecución de obras de interés municipal.

Este fondo contará con una dotación inicial de seis millones de euros, ampliable hasta los 10 millones, y se concederá sin intereses, con un plazo máximo de devolución de 11 años, de los cuales uno será de carencia y diez de amortización.

Podrán acogerse a esta línea los ayuntamientos que tengan delegada la recaudación tributaria en la Diputación y que cumplan requisitos como la aprobación plenaria de la solicitud, disponer de ahorro neto positivo, contar con presupuestos aprobados o prorrogados, cumplir con la estabilidad financiera y tener remanente de tesorería positivo.