Abre sus puertas la nueva hospedería Casa de la Torrecilla en Campo de Criptana: 14 habitaciones, restaurante...

Campo de Criptana (Ciudad Real) ha inaugurado este jueves la nueva hospedería gastronómica Casa de la Torrecilla, un establecimiento que se integra en la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha y que supondrá "un impulso a la proyección turística del municipio".

El acto ha contado con la presencia del presidente autonómico, Emiliano García-Page, que ha destacado el valor de la identidad y el orgullo colectivo como elementos para el desarrollo de los territorios.

"Cualquiera que viene a Campo de Criptana se da cuenta perfectamente que este es un pueblo con identidad. Se refleja en su paisaje, su arquitectura y su forma de ser", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que "la autoestima colectiva, la esperanza colectiva es una industria y aporta mucho" y ha incidido en la capacidad de los municipios para generar oportunidades a partir de sus propios recursos y en el potencial de sectores como el turístico o el agroalimentario.

Por su parte, el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha enmarcado esta actuación dentro de una estrategia más amplia de impulso al turismo en la provincia y en la región.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado 115 millones de euros en planes de sostenibilidad turística durante la última década, de los cuales 22 se están ejecutando en la provincia de Ciudad Real", ha afirmado.

Además, ha recordado que Casa de la Torrecilla es la primera de una serie de hospederías previstas en la provincia, dentro de un proyecto impulsado por el Ejecutivo regional. "Próximamente se licitarán nuevas actuaciones en Viso del Marqués y Aldea del Rey, mientras que otras están próximas a finalizar en Torre de Juan Abad", ha avanzado.

Inauguración de la nueva hospedería de Campo de Criptana. Foto: JCCM.

Edificio de 1921

De su lado, el alcalde de la localidad, Santiago Lázaro, ha recordado que el edificio tiene su origen en 1921 y permanecía cerrado desde 2015. Y ha afirmado que su recuperación ha supuesto un proceso "complejo", dada su antigüedad y el estado en el que se encontraba.

La hospedería cuenta con 14 habitaciones, seis de ellas tipo suite, además de otros espacios como restaurante, cava y patio interior, pensados para ofrecer una experiencia completa al visitante.

El primer edil ha puesto en valor el esfuerzo colectivo que ha hecho posible el proyecto y ha afirmado que "las cosas grandes se hacen de la mano de mucha gente comprometida".

Inauguración de la nueva hospedería de Campo de Criptana. Foto: JCCM.

En la misma línea se ha mostrado la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, remarcando la importancia de la cooperación institucional para materializar iniciativas de este tipo.

Además, ha puesto el foco en el potencial de esta hospedería para "dinamizar la economía local, atraer visitantes y generar oportunidades en el entorno".