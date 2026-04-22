La Junta destinará seis millones a construir un nuevo centro de salud en Herencia: "Más amplio, moderno y eficiente"

El Consejo de Gobierno de este miércoles ha aprobado una inversión de seis millones de euros para la construcción de un nuevo centro de salud en Herencia (Ciudad Real), una infraestructura que se levantará sobre 2.180 metros cuadrados.

Así lo ha confirmado la consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, afirmado que la infraestructura permitirá "una distribución más amplia, moderna y eficiente de los servicios" y contará con accesos diferenciados para distinguir la atención urgente de la programada.

El plazo de ejecución será de 16 meses, ya que el proyecto de ejecución definitivo ya está elaborado, por lo que las obras "comenzarán próximamente".

Según ha detallado, en 2023 el Sescam amplió el cupo de Medicina y de Enfermería, lo que ha llevado a "atender cada vez a más gente" y que el centro de salud actual se quede pequeño.

"El nuevo centro de salud va a permitir fortalecer la atención sanitaria en una zona de salud que atiende a más de 8.400 tarjetas, es decir, 8.400 personas. Demostramos una vez más que la Atención Primaria es la sanidad más cercana", ha expresado.

"Satisfacción" del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Herencia ha mostrado "satisfacción" por la licitación del proyecto, "muy demandado por la ciudadanía".

"El nuevo centro de salud permitirá dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población. El proyecto contempla la ampliación de espacios, la mejora de la funcionalidad de las consultas y la incorporación de nuevas áreas que facilitarán una atención más eficiente, cercana y de mayor calidad", han expresado desde el Consistorio.

Por último, han asegurado que continuarán "trabajando de forma coordinada" para que el proyecto avance conforme a los plazos previstos.