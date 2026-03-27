El Ayuntamiento de Ciudad Real liquida las cuentas de 2025 con un superávit de más de 9 millones de euros

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha cerrado el ejercicio 2025 con un superávit que ha superado los 9 millones de euros y un remanente de tesorería de 32 millones, lo que a juicio del equipo de Gobierno evidencia que la situación económica del Consistorio está "saneada y nos va a permitir tener mayor margen para mejorar los servicios y las inversiones de la ciudad".

Durante el pleno ordinario de marzo celebrado este viernes, el concejal de Hacienda, Guillermo Arroyo, ha defendido que "frente a un modelo socialista que entendemos que es viejo, obsoleto, caduco y que no gestionaba de manera eficiente el dinero público sin ejecutar inversiones en la ciudad, tenemos ahora un modelo económico moderno, eficiente, adaptado a la realidad y necesidad de la ciudad, que es solvente, que ejecuta las inversiones y que pone el dinero en los barrios y calles de Ciudad Real”.

Por su parte, el concejal socialista Dionilo Sánchez ha matizado que el remanente final será inferior tras los ajustes y ha criticado un menor nivel de ejecución en el capítulo de personal.

Otros acuerdos

Entre los acuerdos más relevantes adoptados en la sesión destaca el respaldo unánime a la elaboración de un estudio previo para la rehabilitación integral del Parque del Pilar, cuya financiación se realizará con cargo al remanente municipal. La iniciativa, impulsada por Ciudadanos y PSOE, ha contado con el apoyo de todos los grupos.

En materia de vivienda, el Pleno ha aprobado destinar 300.000 euros del remanente a ayudas habitacionales, en el marco de una propuesta socialista enmendada por el equipo de Gobierno que contempla también la promoción de vivienda pública en suelo municipal en coordinación con EMUSER, así como la petición de colaboración a las administraciones regional y estatal.

Otro de los puntos destacados ha sido la aprobación por unanimidad de una propuesta para reclamar una segunda UVI móvil y un Soporte Vital Básico adicional para la capital y su comarca, y el Pleno ha dado también luz verde a una moción relativa a la creación de nuevos aparcamientos disuasorios, que será financiada parcialmente con el remanente, y que incluye mantener gratuita la zona azul durante las tardes de julio y agosto.

En el ámbito social, todos los grupos han respaldado una declaración institucional en apoyo al reconocimiento internacional de la Sensibilidad Química Múltiple, y ha aprobado la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).