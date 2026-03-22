Almadén conmemora un nuevo aniversario de su carta puebla con un tributo a una treintena de empresas locales longevas

La localidad de Almadén (Ciudad Real) ha conmemorado este domingo el otorgamiento, en el año 1417, de la carta puebla a la Villa por don Luis de Guzmán, maestre de caballería de la Orden de Calatrava, una distinción que fue ratificada posteriormente en 1490 por los Reyes Católicos.

Para celebrar este día tan señalado, durante todo el fin de semana se ha desarrollado el concurso de tapas —Traditapa— en el que han participado numerosos restauradores de la localidad. Para amenizar al público que ha llenado calles y bares, se ha podido disfrutar de las actuaciones de grupos musicales locales, así como de actividades para los más pequeños, que han podido experimentar de forma gratuita la monta de caballos.

No obstante, el plato fuerte de los actos conmemorativos se ha desarrollado en la mañana del domingo con la entrega de los reconocimientos del Ayuntamiento de Almadén a una treintena de empresas locales que han mantenido su actividad durante varias generaciones.

De esta forma, Almadén ha homenajeado a quienes fueron precursores de estos negocios y a sus herederos, que han sabido continuarlos y hacerlos crecer.

Y es que, en palabras de la alcaldesa, Raquel Jurado, "una vez que la actividad minera ha cesado y no se ha producido de forma eficiente la tan esperada reconversión de su actividad, son estas empresas locales tradicionales, junto con la apuesta de nuevos emprendedores, quienes mantienen viva la economía local".

En su discurso, la alcaldesa del municipio ha valorado positivamente iniciativas como las puestas en marcha por Diputación de Ciudad Real y Cámara de Comercio de Ciudad Real con el programa Relevo Generacional. Asimismo, ha manifestado su preocupación por la indefinición en la política europea del futuro de los fondos Leader.

En este sentido, Jurado ha afirmado que “el Ayuntamiento de Almadén apostará por dar un impulso y mayor visibilidad al Grupo de Acción Local Montesur y se sumará a la visita institucional a Bruselas que tendrá lugar durante el próximo mes de abril".

Por último, la alcaldesa ha insistido en que "apostar por invertir y vivir en el municipio de Almadén es una apuesta segura".