El alcalde de Daimiel pide el "arreglo urgente" de la A-43 entre el municipio y Ciudad Real: "Es por seguridad"

El alcalde de Daimiel y senador del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, Leopoldo Sierra, ha reclamado al Gobierno de España la "reparación urgente" del firme del tramo de la A-43 que conecta el municipio con Ciudad Real.

Durante una rueda de prensa, Sierra ha asegurado que se trata de "una preocupación compartida por miles de vecinos de la provincia, ya que es una infraestructura que debería garantizar seguridad y fluidez en la circulación, pero es una vía incómoda, deteriorada y cada vez más preocupante".

El regidor ha recordado que la autovía fue inaugurada a comienzos de la década de los 2000, durante la etapa del entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos. "Más de 20 años después, el firme ha sufrido un deterioro progresivo por falta de mantenimiento", ha afirmado.

Se trata de una vía por la que circulan diariamente 12.500 vehículos, de los cuales 1.600 son vehículos pesados. "Quienes utilizan esta vía se encuentran con un firme extremadamente rugoso, vibraciones continuas en los vehículos y desprendimientos del material del asfalto que están provocando daños en los coches y roturas de lunas con demasiada frecuencia", ha afirmado.

Una situación que lleva a muchos vecinos de Daimiel a "utilizar la antigua N-430 para ir a Ciudad Real".

Necesidad de actuar

Por ello, los senadores y diputados nacionales del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real han registrado preguntas por escrito al Gobierno para conocer qué actuaciones tiene previstas el Ministerio de Transportes.

Según ha detallado, la respuesta reconoce la existencia de dos proyectos en fase de redacción para mejorar el firme de este tramo: uno entre los kilómetros 0 y 17, con un presupuesto aproximado de 6,5 millones de euros; y otro entre los kilómetros 17 y 34,5, con un coste cercano a 4,5 millones de euros.

"El propio Gobierno reconoce la necesidad de actuar. Lo único que pedimos es que estos proyectos no se queden en un papel y se conviertan cuanto antes en obras reales", ha afirmado.

Más iniciativas

Sierra también ha citado la iniciativa de un vecino de Daimiel que ha impulsado una recogida de firmas para reclamar la reparación de la autovía. Y la aprobación por parte de la Diputación de Ciudad Real de una iniciativa para solicitar al Ministerio de Transportes la reparación urgente de la A-43, una propuesta que fue respaldada por unanimidad.

"Cuando todas las fuerzas políticas coinciden en algo es porque el problema es evidente. Es una necesidad urgente para miles de conductores de la provincia de Ciudad Real. No estamos hablando de construir una autovía nueva, sino de que la que ya existe esté en condiciones de seguridad para los ciudadanos que cada día la utilizan para trabajar, estudiar, acudir a consultas médicas o desarrollar su vida cotidiana", ha sentenciado.