La Diputación de Ciudad Real y 76 pueblos presentan al Gobierno 650 proyectos para reparar daños de las borrascas

La Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real ha culminado la recopilación y ordenación de la información remitida por un total de 76 municipios y la Diputación para optar a las ayudas destinadas a reparar daños provocados por la borrasca Leonardo. En total se han recibido 650 proyectos, con una estimación de gasto de 29,85 millones.

Las ayudas contemplan una financiación de hasta el 50 % del coste de las actuaciones por parte del Gobierno de España, lo que "refuerza el apoyo del Ejecutivo a la recuperación de los servicios públicos locales y de las infraestructuras dañadas".

Así lo ha expresado el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, que ha destacado que "cuando una borrasca golpea, lo importante es pasar del daño a la solución".

"Eso se hace con proyectos, tramitación y obras. El Estado está en la recuperación y al lado de Ciudad Real para que la vuelta a la normalidad sea rápida y eficaz", ha afirmado.

Envío al Ministerio

En concreto, la Subdelegación del Gobierno ha reunido toda la información de estimación aportada por las entidades locales, delimitando con claridad los municipios afectados y las actuaciones de reparación que pueden acogerse a estas ayudas.

Ahora, trasladará la documentación al Ministerio de Política Territorial, para que sea tenida en cuenta en la próxima convocatoria, que se publicará próximamente. Cuando esté en marcha, la Subdelegación iniciará la instrucción de los expedientes, revisando que las actuaciones presentadas se ajustan a los conceptos subvencionables y que guardan relación directa con los daños causados por la borrasca.

"La recuperación no puede quedarse en anuncios. Tiene que llegar a los pueblos, a sus infraestructuras y a su vida cotidiana. Vamos a trabajar con seriedad y con ritmo, para que estas ayudas se traduzcan en reparación y normalidad lo antes posible", ha sentenciado.