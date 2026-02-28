Miss Caffeina, DJ Nano o Nena Daconte entre los artistas confirmados en el 'Festival El Vid' de Daimiel

El Festival El Vid volverá a celebrarse en Daimiel (Ciudad Real) los próximos 5 y 6 de junio con un cartel que combina grandes nombres de la música nacional y propuestas emergentes. La artista Nena Daconte encabezará la cita celebrando el 20 aniversario de su disco debut 'He perdido los zapatos', mientras que Miss Caffeina presentará los temas de su sexto álbum de estudio.

El escenario daimieleño contará también con Niños Bravos, una "superbanda" compuesta por miembros de St. Woods, Jack Bisonte, Alavedra y Tiburona, con influencias del crooner valenciano que prometen sorprender al público.

La música electrónica estará representada por DJ Nano, uno de los referentes del género en España, que hará vibrar a los asistentes con grandes éxitos del indie nacional e internacional.

DJ Nano. Foto: Instagram del artista.

Completan el cartel bandas como Éxtasis, Línea 12, Merino y los talaveranos Emilia, Pardo y Bazán, que ofrecerán pop y rock con letras cercanas al público. La histórica banda Modelo también regresará, recordando por qué se ha convertido en un referente del festival, demostrando que una guitarra y una batería bastan para levantar a Daimiel.

Experiencia sensorial

Además, el festival apuesta por la música non stop con sesiones de DJ durante la noche a cargo de Bita, Pau Ornia, Óscar Martínez y DJ Nano. El sábado regresa el tradicional tardeo, que combina conciertos con gastronomía manchega y vinos de la región.

El evento se completa con La Mancha Experience (LME), un 'spin off' que ofrece una experiencia sensorial para descubrir la región a través de la viticultura, gastronomía, música y turismo.

Los asistentes podrán disfrutar de catas con maridaje, visitas guiadas a la Motilla del Azuer, las Tablas de Daimiel o mesas redondas sobre la identidad manchega, siguiendo la línea de la pasada edición, que contó con la participación del escritor Enrique Aparicio.

Los abonos para los dos días están disponibles por 45 euros más gastos de gestión a través de la página web oficial del festival, ofreciendo una propuesta cultural y musical completa que une patrimonio, gastronomía y grandes actuaciones.