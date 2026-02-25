Joaquina limpia portales y ascensores en Ciudad Real: "Me gusta lo que hago y cómo vivo. Trabajo de 7 a 14"

El sector de la limpieza es uno de los pilares invisibles de la economía española. Emplea a más de 500.000 personas, el 74 % son mujeres, y representa aproximadamente el 1,07 % del PIB, según los datos del informe 'Datos del sector limpieza de edificios y locales' elaborado por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel).

Más allá de la actitud, este oficio no exige mayores requisitos educativos ni habilidades. Esto lo convierte en una opción laboral que permite generar ingresos desde el primer día. Sin embargo, ya son muchas las limpiadoras que han denunciado la cara oculta: precariedad, sobrecarga de trabajo y salarios muy bajos.

Barreras que son aún más desafiantes para las limpiadoras autónomas como Joaquina Pérez que buscan sus propios clientes y tienen que hacer malabares todos los meses para sufragar esos gastos fiscales extra. A sus 53 años, esta mujer de Puertollano (Ciudad Real) ha conseguido "tener dos empleadas" y trabajar "de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas ", mientras comparte trucos y su día a día en redes sociales.

Joaquina junto a sus dos empleadas en una foto de espaldas.

En uno de sus "mini descansos" mientras saca brillo a las zonas comunes de un edificio residencial, Joaquina atiende a El ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Lleva el pulso del cepillo y la balleta en las venas: "Llevo en esto desde los 14 años", cuenta.

Los inicios no fueron fáciles, antes de ser limpiadora autónoma Joaquina compaginaba su empleo en otra empresa con sus propios clientes. "Hacía bloques antes de mi jornada y después", apunta.

Todo cambió en 2022, cuando una empresa de placas solares le propuso un contrato de cinco horas diarias. Fue entonces cuando decidió que ya era suficiente trabajar para otros, de sentirse poco valorada y de padecer una sobrecarga que no le pertenecía.

Así nació Kina & Company, su pequeño proyecto emprendedor especializado en limpieza de comunidades, cocheras, naves industriales, oficinas..."Tenía muchísimo miedo porque, aunque conocía mi trabajo, el mundo empresarial era desconocido", confiesa.

Su marido, ya fallecido, fue su gran apoyo en aquellos inicios. "Él me animó, me dijo 'vamos adelante' y me ayudaba mucho", explica. Aunque su trabajo físico suele terminar a las dos de la tarde, después de comer empieza la otra oficina: "Por la tarde me tengo que dedicar a emitir facturas, hacer presupuestos y a visitar clientes".

Joaquina ha roto el mito de las jornadas infinitas de las limpiadoras gracias a una organización férrea "por semanas" que le permite tanto a ella como a sus empleados tener vida personal.

A diferencia de lo que ocurre en otras plataformas de servicios de limpieza, la tarifa la marca ella misma. "No es que el cliente me ponga el precio, yo marco lo que vale mi servicio y depende de ellos aceptarlo o no", explica Joaquina.

Aunque reconoce que cada propuesta es un mundo según el tamaño y las exigencias, el coste de poner a punto toda una comunidad lo cifra "entre 120 y 150 euros". Apuesta por la confianza mutua y primero forja contratos de prueba y luego "ya si quiere hacemos un contrato más fijo".

En un sector donde a veces se confunde el servicio con la servidumbre, esta mujer de Puertollano marca la línea ante los abusos de algunos propietarios y cita un ejemplo: "Cuando se hace una obra dentro de una vivienda, se piensan que tenemos que recoger los escombros. Nosotras estamos para mantener la comunidad, no para limpiar una obra...", lamenta.

El detalle es lo que marca la diferencia para ella dentro de este oficio. "Acondicionar las partes de arriba de las puertas, los bordes, los rieles... son partes que saltan a la vista y que muchas veces se nos olvidan", argumenta.

Uno de los puntos más críticos de la charla surge al abordar la contratación. Pese a que Castilla-La Mancha cerró el mes de enero con un total de 119.523 parados, Joaquina afirma que su principal problema es encontrar personal.

Desde Aspel han denunciado la alta tasa de absentismo laboral que registra el sector, que alcanza el 13 % del total de trabajadores. Una cifra que se traduce en 42 bajas por cada 1.000 trabajadores, según el informe elaborado por el economista Javier Díaz-Giménez.

"No es que esté mal visto ser limpiadora, es que falta responsabilidad", critica. Relata experiencias frustrantes de los últimos meses donde candidatas exigen trabajar en 'B' porque están cobrando prestaciones o personas que intentan imponer sus horarios desde el primer día.

Joaquina limpiando un portal.

"Es una trampa", así es como define la realidad del trabajador por cuenta propia en España. "Cada trimestre es como volver a empezar. Trabajamos esperando que algún día el negocio nos dé un respiro de verdad", subraya.

Pese a todo, cuando se le pregunta si compensa, su sonrisa regresa. "Me gusta lo que hago y cómo vivo". Con su maquinaria y sus dos empleadas, Joaquina, demuestra que limpiar no es solo "pasar el mocho", sino gestionar confianza, tiempo y visibilidad en las redes sociales.