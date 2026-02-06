Castilla-La Mancha calcula que los nuevos ramales de la tubería de la Llanura Manchega estarán operativos en junio de 2028

Imagen de la primera reunión de la comisión de seguimiento de la construcción de la tubería de la Llanura Manchega.

El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé que los ocho nuevos ramales de la Tubería Manchega que comenzarán a construirse en el mes de marzo, estén operativos en junio de 2028 garantizando el abastecimiento a más de 155.000 personas del Campo de Calatrava, Daimiel y Ciudad Real.

Así lo han constatado el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez durante la primera reunión de la comisión de seguimiento de esta infraestructura en la que también han estado presentes la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández; el director gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa y directivos de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha informado la Junta en nota de prensa.

Justo antes de la reunión, Caballero ha puesto en valor la importancia de esta infraestructura que es "otro compromiso cumplido más del presidente García-Page con la provincia" , al tiempo que ha argumentado que "otros gobiernos la paralizaron mientras nosotros nos comprometimos con los vecinos y vecinas del Campo de Calatrava a retomarla y así lo estamos haciendo en colaboración con el Gobierno de España”.

El vicepresidente segundo también ha señalado que esta comisión servirá para garantizar que se cumplen los plazos y para realizar un seguimiento técnico de la que es “una de las obras hidráulicas más importantes de la democracia”.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha destacado la colaboración institucional entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para hacer posible esta infraestructura hidráulica de la que depende un servicio tan esencial como es el abastecimiento de agua.

Con esta infraestructura, Gómez ha incidido en que "se garantizará el abastecimiento de agua potable de calidad y en cantidad a los municipios de Castilla-La Mancha que más lo necesitan" como los doce pueblos que se abastecen actualmente del Consorcio de la Vega de Jabalón: Bolaños, Almagro, Corral, Moral, Ballesteros, Cañada, Caracuel, Granátula, Pozuelo, Valenzuela, Villar del Pozo y Calzada de Calatrava. A ellos se suman los 18.000 habitantes de Daimiel, que actualmente beben de aguas subterráneas provenientes de la masa Mancha Occidental I.

Esta tubería también dará cobertura de abastecimiento de seguridad ante situaciones de emergencia a los 100.000 habitantes de los municipios de la Mancomunidad del Gasset, entre los que se encuentran Ciudad Real capital y municipios colindantes como Miguelturra, Carrión de Calatrava, Torralba de Calatrava, Poblete, Alcolea de Calatrava y Picón. De hecho, según ha explicado la consejera, el convenio contempla que se habilitará la conexión al sistema de la Llanura Manchega desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Ciudad Real y los depósitos de La Atalaya.

Inversión de 72 millones de euros

Mercedes Gómez ha destacado el esfuerzo inversor del Gobierno de Castilla-La Mancha para hacer realidad esta nueva infraestructura hidráulica que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico encomienda a la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), con un presupuesto de adjudicación de 72 millones de euros cofinanciados con fondos FEDER 2021-2027, dentro del Programa Plurirregional de España, y de la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.

El proyecto, en líneas generales, consiste en la construcción de ocho nuevos ramales para el abastecimiento a distintas poblaciones de la Llanura Manchega con tuberías de fundición de diámetros entre 800 y 250 milímetros. Una vez concluidas las obras y la puesta en marcha de la tubería, la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM) asumirá la gestión de su explotación, al igual que sucediera con el ramal nororiental, que se puso en marcha en 2023. Este ramal abastece en la actualidad a 76.375 habitantes de 15 municipios de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete.