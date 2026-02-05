El fuerte viento arranca la cubierta de un colegio de Puertollano y obliga a desalojar el centro educativo

El fuerte viento de este jueves ha arrancado parte de la cubierta del colegio Severo Ochoa de Puertollano (Ciudad Real), obligando a evacuar al alumnado. No obstante, no se han registrado daños personales.

Según ha informado a la agencia de noticias EFE la secretaria del centro, María Herrojo, el suceso ha ocurrido sobre las 9:15 horas de la mañana, cuando el alumnado y los profesores ya se encontraban en el interior de las instalaciones.

"Hemos visto que el tejado había salido volando y, afortunadamente, ha ido a parar al patio interior. Aunque ha golpeado varios bloques y ha roto el cristal del salón de una vivienda cercana, quedando dentro un trozo de chapa", ha detallado Herrojo.

Ante lo ocurrido, la dirección del colegio ha avisado a todas las familias para que acudieran a recoger a sus hijos "por seguridad" y ha alertado a los bomberos y a la Policía para que asegurasen el entorno. Además, ha confirmado que siguen desprendiéndose fragmentos por el fuerte viento.

Noticias CMM ha compartido en sus redes sociales un vídeo del momento del desprendimiento, captado y cedido por Francisco García.

Suspenden sus clases varios colegios del Valle de Alcudia por el temporal.



Desalojados los alumnos del colegio Severo Ochoa, tras volarse parte del tejado.https://t.co/AwIa5gf8g5



📽️Vídeo de Francisco García que capta el momento exacto en el que se vuela parte del tejado. pic.twitter.com/vaTPpkZj4O — Noticias CMM (@CMM_noticias) February 5, 2026

Centro cerrado

El centro permanecerá cerrado, al menos, hasta el lunes, ya que será necesario realizar una valoración técnica de los daños y reparar correctamente la cubierta para garantizar la seguridad.

Además, la Policía y los servicios de emergencia han intervenido en la zona durante la mañana para prevenir riesgos adicionales.