Ciudad Real arrancará su carnaval el 13 de febrero con el pregón del televisivo Mario Vaquerizo

El televisivo Mario Vaquerizo será el encargado de presentar el Carnaval de Ciudad Real, una fiesta que se celebrará del viernes 13 al domingo 22 de febrero y que ha sido diseñada como un evento “para disfrutar, compartir y convivir”, según ha explicado la concejal de Festejos, Mar Sánchez, durante la presentación oficial de la programación.

Vaquerizo ofrecerá el pregón inaugural el viernes 13 de febrero, a las 20,00 horas, en el Teatro Quijano, en un acto que contará también con la actuación de una chirigota de Cádiz, semifinalista del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de este año, según ha dado a conocer este jueves el consistorio en nota de prensa.

Sánchez ha animado a la ciudadanía y a los colectivos locales a implicarse en la celebración, subrayando que el Carnaval “se construye entre todos” y que la programación busca fomentar la participación y el ambiente festivo en las calles.

Presentación del Carnaval de Ciudad Real.

La programación arrancará en la mañana del viernes 13 con la tercera edición del Desfile Escolar de Disfraces, una cita consolidada en la que el pasado año participaron alrededor de 4.000 escolares.

Los dos domingos de Carnaval volverán a ser ejes centrales de la fiesta. El domingo 15 de febrero se celebrará el Concurso de Comparsas Locales, acompañado por la actuación de la chirigota “El Chin Chon” de Daimiel y la animación de un DJ, prolongando la jornada festiva hasta las 16,00 horas en la Plaza Mayor.

El domingo 22, Domingo de Piñata, pondrá el broche final al Carnaval con el Concurso Nacional de Carrozas y Comparsas, para el que sigue abierto el plazo de inscripción y que ya cuenta con 34 agrupaciones confirmadas.

Propuestas por edades

La programación incluye propuestas específicas para todas las edades. El lunes 16 de febrero se celebrará la tradicional fiesta para mayores en IFED, con una previsión de participación cercana a las 700 personas, mientras que el martes 17 será el turno de los más pequeños, con actividades renovadas y ampliación de los pabellones utilizados.

Para el público joven, el Ayuntamiento ha organizado un tardeo el sábado 21, en colaboración con la Asociación de Hostelería, como antesala del Domingo de Piñata, que comenzará a las 13,30 horas en el Paseo Pablo Ruiz Picasso.