El único hotel de Europa con aeropuerto privado está en Castilla-La Mancha: un refugio de lujo con spa y campo de golf

En el corazón de Castilla-La Mancha se levanta el único hotel de Europa que cuenta con aeropuerto privado. La 'Caminera Club de Campo' se ha convertido en todo un refugio de lujo gracias a una carta de servicios cinco estrellas: spa de 800 metros cuadrados, campo de golf propio y un restaurante con Estrella Michelín.

Ubicado en una finca de más de 1.000 hectáreas a las afueras de la localidad de Torrenueva (Ciudad Real), este restort fusiona sofisticación y naturaleza en pro de que el paisaje funcione como un filtro antiestrés y el huésped descubra La Mancha más auténtica.

Las más de 60 habitaciones presentan una estética contemporánea donde predominan la luz y los materiales cálidos. La gama abarca desde una estancia doble clásica (189 €/noche) hasta una suite con jacuzzi, sala de estar y vestidor (480 €/noche).

Salón de una de sus 'Suite Privilege'. Hotellacaminera.com

En el hotel 'La Caminera' todo está pensado para desconectar. Por ello, su 'Elaiwa Spa' implementa un concepto exclusivo inspirado en los cinco elementos de la medicina tradicional china y que aplica aceite de oliva en los diferentes rituales y masajes.

"Los tratamientos son creados y realizados por expertos para proporcionar experiencias personalizadas de bienestar en las que el aceite de oliva es el protagonista absoluto", destacan en la propia página web del hotel.

Tratamientos concepto 'Olive Oil Spa Sommelier' del hotel 'La Caminera'.

Su circuito de aguas, el más grande de Ciudad Real, abre todos los días de 9:00 a 21:00 horas y funciona con reserva previa. Los niños de 6 a 18 años solo pueden acceder entre las 14:00 y las 15:30 horas, acompañados de un adulto.

En el capítulo gastronómico, su restaurante 'Retama' ha sido reconocido con una estrella Michelin, un sol Repsol y un premio Raíz Culinaria por su carta de vinos. Al frente la sumiller y gerente, Vicenta 'Pity' Rojo y el chef sevillano Miguel Ángel Expósito, manchego de adopción con experiencia previa en prestigiosas casas como Martín Berasategui, Mugaritz o Can Jubany.

El chef sevillano Miguel Ángel Expósito. Hotellacaminera.com

Su cocina es un homenaje inquieto a la Mancha donde la caza y los quesos de la zona se presentan con una técnica contemporánea e influencias de otras culturas. La carta se articula en varios menús degustación: "Experiencia Gastronómica Tradición" cuesta 100 euros por persona o "Experiencia Gastronómica Retama" que sube a 130 euros por comensal.

El complejo se completa con una pista de golf de nueve hoyos rodeada de olivos que en invierno abre de 9:00 a 18:00 horas de la tarde y en verano se amplía hasta las nueve de la noche. Está diseñado "tanto a los principiantes como a los jugadores más avanzados, que disfrutarán de la paz y la emoción que el entorno ofrece", señalan.

Pista de golf del hotel. Hotellacaminera.com

Pero el verdadero elemento rompedor de este complejo es su aeropuerto privado con código ICAO LENE que ofrece una pista de 1.400 metros. Es un campo restringido dentro de sus instalaciones, por lo que exigen autorización previa de aterrizaje y una exención de responsabilidad con al menos 72 horas de antelación.

"Aterriza con tu jet privado y accede a todos los atractivos y atenciones que solo La Caminera te puede proporcionar", subrayan. Las tarifas del aeródromo están estructuradas por categorías de avión:

Aviones de pistón - 150 euros al día con 20 euros de parking el primer día y opción de hangar por 100 euros.

- con 20 euros de parking el primer día y opción de hangar por 100 euros. Jets ligeros - 300 euros diarios más 90 euros de parking y 150 euros de hangar el primer día.

- 90 euros de parking y 150 euros de hangar el primer día. Los mid size jets - 500 euros al día más los 200 euros de parking y 300 euros de hangar.

- más los 200 euros de parking y 300 euros de hangar. Los long range jets suben a 1.000 euros diarios con 350 euros de parking y 500 euros de hangar.

Aeropuerto del hotel. Hotellacaminera.com

A partir del segundo y tercer día se aplica un 10 % de descuento tanto en el parking como en hangar en todas las categorías. Otros servicios como lavado de aeronaves, catering, alquiler de coche, combustible o taxi se abonan aparte y precisan de aviso previo.

La suma de todos estos elementos convierten a 'La Caminera' no solo en el único hotel de Europa con aeropuerto privado sino un refugio de lujo donde se puede aterrizar desde el aire, brindar en un restaurante Michelín, jugar al golf y relajarse en la Mancha.