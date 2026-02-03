Piden a la Fiscalía frenar el congreso de Ciudad Real que vincula las vacunas al autismo: "No podemos permitir bulos"

El Colegio de Médicos de Ciudad Real presentará este miércoles un escrito ante la Fiscalía con el objetivo de impedir la celebración de un encuentro pseudocientífico que vincula las vacunas con el autismo y las enfermedades raras, programado para el próximo 28 de febrero en la capital provincial.

La decisión se ha dado a conocer tras la reunión urgente celebrada este martes por el Patronato Municipal de Personas con Discapacidad de Ciudad Real, convocada para analizar las posibles medidas legales que permitan frenar este evento, titulado 'Daños por Vacunas: Autismo y Enfermedades Raras'.

Según han explicado fuentes del patronato, además de la iniciativa del Colegio de Médicos, los servicios jurídicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) están estudiando las acciones que podrían adoptarse desde la Consejería de Sanidad.

En paralelo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ciudad Real analizan posibles actuaciones legales contra la sala que figura en la cartelería como organizadora del encuentro.

Rechazo unánime

En la reunión han participado representantes de la Delegación de Sanidad, de los colegios profesionales de Médicos, Farmacéuticos y Enfermería, así como de asociaciones como Autismo España, Poco Frecuentes y la Alianza de Enfermedades Raras, junto a las 32 entidades que integran el Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Todas las instituciones y entidades presentes han expresado un rechazo unánime a la celebración del congreso, postura que ha quedado reflejada en un comunicado conjunto.

La concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha subrayado que "Ciudad Real ha dicho frontalmente que no quiere la celebración de un congreso pseudocientífico" y ha defendido una posición común "en favor de la ciencia y contra los bulos, la desinformación y la pseudociencia".

Galisteo ha valorado el respaldo conjunto de las entidades implicadas y ha advertido del perjuicio que este tipo de mensajes puede causar al trabajo desarrollado durante años por asociaciones, profesionales sanitarios y familias. "Ha costado mucho llegar hasta aquí y no podemos tirar por tierra ese esfuerzo con informaciones falsas", ha señalado.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Manuel Rayo, ha explicado que la entidad se ha coordinado con la Organización Médica Colegial y con el Consejo General de Colegios de Médicos para articular actuaciones similares a las que ya permitieron impedir la celebración de eventos de este tipo en provincias como Alicante o Málaga.

Asimismo, Rayo ha advertido de que, desde el punto de vista del código deontológico, se promoverán las denuncias necesarias para sancionar a los médicos colegiados que participen en este tipo de actividades, incluyendo posibles inhabilitaciones.

También ha asegurado que se vigilará que los ponentes cuenten con la titulación y especialización que afirman poseer.