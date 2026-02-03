La Diputación de Ciudad Real dota al Geoparque Volcanes de Calatrava de una nueva marca: "Magma, mercurio y carbón"

La Diputación de Ciudad Real ha desarrollado una nueva identidad corporativa para Geoparque Volcanes de Calatrava. Se inspira en tres grandes contextos geológicos que definen el territorio y su historia: el magma de los volcanes, el mercurio de la minería histórica de Almadén y el carbón asociado al desarrollo industrial de Puertollano.

Tres elementos que estructuran el relato científico, cultural y territorial del geoparque, que se sintetizan en el lema 'Magma, Mercurio y Carbón', tal y como ha explicado la vicepresidenta segunda de la Diputación, Sonia González, durante el acto de presentación de la nueva identidad, que ha contado con la presencia del presidente, Miguel Ángel Valverde.

Según González, la nueva marca responde a las recomendaciones realizadas por la Unesco y por la Red Española de Geoparques para "avanzar en la consolidación del proyecto, mejorar su coherencia visual, reforzar su visibilidad y facilitar la revalidación del reconocimiento como Geoparque Mundial de la Unesco".

Herramientas del proyecto

La Diputación también ha dado a conocer las diversas herramientas de comunicación que acompañan esta nueva etapa del proyecto. Entre ellas, un manual de identidad corporativa que regula el uso de la imagen y los elementos gráficos del geoparque; un vídeo promocional concebido como pieza central de difusión en ferias, eventos y centros de interpretación; materiales digitales para la divulgación del patrimonio geológico; y un mapa geoturístico que integra los principales recursos naturales, culturales y patrimoniales del territorio.

González ha afirmado que el Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real "va mucho más allá de un proyecto geológico, al tratarse de una herramienta real de desarrollo territorial para los 40 municipios que lo integran, que abarcan más del 40 % de la superficie de la provincia, con una extensión superior a los 4.000 kilómetros cuadrados".

"La nueva identidad corporativa simboliza el paso de un proyecto eminentemente técnico a un modelo territorial consolidado, en el que la ciencia sirve de base para conectar paisaje, historia y actividad económica", ha afirmado.

"Marca moderna, sencilla e identificable"

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha indicado que el cambio de imagen no responde a una cuestión estética, sino a la "necesidad de contar con una marca moderna, sencilla y fácilmente identificable que permita proyectar un territorio extraordinariamente singular".

"Actualmente, el Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real desarrolla rutas guiadas gratuitas, programas educativos en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y jornadas participativas con agentes del territorio", ha recordado.

Asimismo, ha anunciado que en las próximas semanas se abrirán nuevos centros de interpretación repartidos por distintos municipios, concebidos como espacios clave para la educación, la divulgación científica y la experiencia turística.