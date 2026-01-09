El alcalde de Ciudad Real pide a la Junta "más compromiso" para atraer empresas "como hace con otras ciudades"

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha hecho este viernes un amplio balance de la gestión municipal del último año y un adelanto de los proyectos de 2026. Una intervención que ha tenido lugar en la Cueva del Antiguo Casino de la capital provincial, en la que ha pedido a la Junta "un mayor compromiso con la ciudad para atraer inversiones, empresas y activar vivienda".

Para el regidor, Ciudad Real tiene que recibir un apoyo autonómico para la implantación de empresas de cierto nivel "al igual que se hace con otras ciudades y provincias". Un respaldo "imprescindible" para que el futuro polígono industrial Sepes se convierta en una realidad tractora de empleo y actividad económica.

Por ello, ha insistido en la necesidad de planificar a largo plazo, "con compromisos claros y realistas" a través de proyectos como "las variantes noreste y suroeste, la conexión por autovía con Portugal y la construcción de la autovía entre Ciudad Real y Toledo".

Vivienda

En materia de vivienda, Cañizares ha indicado que la situación local ha sido más contenida que en otras ciudades, aunque "el incremento de precios y la falta de oferta han empezado a afectar a los vecinos".

Por ello, ha asegurado que se han puesto en marcha gestiones para que los edificios de la Junta que quedarán en desuso por la mudanza a la nueva Ciudad Administrativa se destinen a vivienda joven. Y ha reclamado al Gobierno regional que decida el futuro de los terrenos de Padre Ayala, actualmente dedicado a parking disuasorio y con un potencial de hasta 150 viviendas.

"El Ayuntamiento ha pedido la devolución de los terrenos para impulsar la construcción de vivienda si el Ejecutivo regional no tiene previsto desarrollarlo", ha indicado.

Además, ha citado nuevos desarrollos urbanísticos, como el sector de La Mina, con más de un centenar de viviendas para ralentizar la escalada de precios y seguir ganando población.

"2026 será un año lleno de posibilidades y crecimiento", ha asegurado, a la vez que ha avanzado un plan estratégico para reforzar la seguridad y otras inversiones en barrios vinculadas con los fondos EDIL, pavimentaciones y el impulso del servicio municipal de limpieza.

"2025, año de cambios"

Sobre el pasado 2025, el alcalde ha asegurado que ha sido "un ejercicio de cambios para la ciudad". Un año marcado por episodios como el apagón, la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox y la llegada de 14 millones de euros de fondos EDIL.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo, ha destacado la pasarela entre Ciudad Real y Miguelturra, la rehabilitación de la presa del Gasset, la apertura de la avenida Camilo José Cela, peatonalizaciones, la adquisición de los terrenos de Alarcos y de los silos, el inicio de obras en el convento de Las Terreras, la rehabilitación de la Casa de la Cultura y el desarrollo de los presupuestos participativos.

A ello ha sumado la reparación de cubiertas del Museo López Villaseñor, el ascenso del Caserío, la renovación del Quijote Arena, el desalojo de la casa okupa del parque de Gasset y el impulso a la Pandorga.

"Ha sido un año de avances con una administración local volcada en mejorar la ciudad y la vida de sus vecinos", ha sentenciado el regidor.